Окупанти атакували дроном човен із рибалками на Сумщині: є загиблий та поранений

Війська РФ запустили безпілотник по човну з рибалками на озері в Шосткинському районі Сумщини. Як інформує «Главком», про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, атака сталася близько 11:20 години 4 жовтня.

Унаслідок атаки загинув 63-річний чоловік, а його 65-річний товариш зазнав поранення.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, унаслідок удару РФ по залізничному вокзалу і пасажирських поїздах у місті Шостці на Сумщині поранені близько 30 людей.

Як уточнили в Сумській обласній прокуратурі, у вагоні одного з потягів, у які влучив ворожий безпілотник, знайшли тіло загиблого 71-річного чоловіка.

Як відомо, російські війська здійснили прицільний удар по цивільній інфраструктурі, атакувавши залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Внаслідок атаки було уражено пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ.