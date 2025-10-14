Суд відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА

Посадовця відсторонено до 8 грудня 2025 року, тобто до завершення строку досудового розслідування

Голосіївський суд Києва відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА, підозрюваного у службовій недбалості, через яку для одного з підрозділів ДСНС було придбано спецавтомобілі за значно завищеною вартістю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Повідомляється, що посадовця відсторонено до 8 грудня 2025 року, тобто до завершення строку досудового розслідування.

Прокуратура не називає прізвище посадовця, але, за інформацією на сайті Департаменту муніципальної безпеки КМДА, директором з 24 вересня 2020 року є Роман Ткачук.

Роман Ткачук – депутат Київської міськради від політичної партії «Удар» та керівник Департаменту муніципальної безпеки КМДА, який відповідає за організацію системи цивільного захисту столиці фото з відкритих джерел

Прокуратура повідомила, що дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Згідно з посадовими обов’язками Директор Департаменту мав належним чином організувати процес визначення очікуваної вартості спецавтомобілів перед проведенням закупівлі, однак не зробив цього. Як наслідок за автомобілі переплатили майже 11 млн грн.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюють слідчі СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції.

Згідно з даними декларації Ткачука, у 2024 році чиновник отримав заробітної плати на понад 1,3 млн грн, а його дружина Інна, яка працює у товаристві з обмеженою відповідальністю «Газопровідні мережі України» – понад 2 млн грн.

Декларація Романа Ткачука за 2024 рік скриншот

Нагадаємо, у вересні 2024 року Київський апеляційний суд вже відстороняв від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука. Тоді його підозрювали у службовому недбальстві, яке призвело до загибелі людей перед зачиненим укриттям у Деснянському районі столиці.