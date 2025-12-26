Пам’ятник дрону «Баба Яга», якого боїться ворог, встановлено у Вишневому (фото)
Дрон, який є частиною пам'ятника, є прообразом інших дронів – Heavy Shot
У Вишневій міській територіальній громаді відбулося відкриття інтерактивного пам’ятника дрону-бомбардувальнику під назвою «Баба Яга». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки.
Пам'ятник виглядає як фігура Баби Яги, яка тримає у руках реальний дрон, підсвічений синім і жовтим. Волонтер і меценат Ігор Шкільний зазначив, що скульптуру назвали так, бо вороги завжди називали будь-які великі українські дрони «Бабою Йожкою».
«Взагалі була така спільна ідея військових і волонтерів, вони придумали, що це – символ нашої перемоги – саме «Баба Йожка», якої боїться ворог. Усе встановлено за рахунок фактично меценатів і виробника дронів», – пояснив Шкільний. Волонтер додав, що той дрон, який є частиною пам'ятника, є прообразом інших дронів – Heavy Shot.
«Цей дрон, що на пам'ятнику, відлітав свій ресурс. Його виробник фактично передав скульптору із матеріалами, а той працював безкоштовно. Скульптуру робили кілька місяців», – зазначив Шкільний.
Встановлення цього пам’ятнику є подякою громаді за допомогу та сприяння підрозділам Сил оборони України, яка реалізується в рамках проєкту «ГУР дякує».
«Насправді це дуже така потужна робота... це і для того, щоб містяни завжди бачили і знали їхній внесок», – сказав волонтер. Також, для ГУР у рамках церемонії відкриття скульптури були передані чотири дрони типу Heavy Shot.
Заступник очільника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький подякував громаді Вишневого за цю техніку та за всю допомогу, яку надає громада.
«Ми дуже вдячні і я дуже радий та пишаюся тим, що маю честь прийняти цей вагомий внесок у оборону нашої держави. Повірте мені, ми дуже ефективно використовуємо всі засоби збройної боротьби проти нашого агресора. Ваш вклад неоціненний», – сказав він.
Заступник керівника ГУР запевнив, що кожен дрон і кожен БПЛА досягає своєї цілі, і що воєнні розвідники роблять все, щоб захистити українську державу.
Нагадаємо, безпілотник «Баба-Яга» має хорошу точність, радіозв’язок і тепловізійну камеру. Дрон здатний максимально прицільно скинути одночасно 4 боєприпаси. Також він має можливість встановлення боєголовки вагою 15 кг.
Безпілотник працює автономно – оператори задають координати, дрон летить до цілі, скидає боєприпас, а після цього самостійно повертається. Як правило, екіпаж складається з трьох людей: командира, пілота і бомбера.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».
