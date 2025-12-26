Пам’ятник дрону «Баба Яга», якого боїться ворог, встановлено у Вишневому (фото)

Дрон, який є частиною пам'ятника, є прообразом інших дронів – Heavy Shot

У Вишневій міській територіальній громаді відбулося відкриття інтерактивного пам’ятника дрону-бомбардувальнику під назвою «Баба Яга». ‎Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки.

23 грудня у Вишневому на Київщині відкрили пам’ятник легендарному дрону «Баба Яга» фото: Головне управління розвідки

‎Пам'ятник виглядає як фігура Баби Яги, яка тримає у руках реальний дрон, підсвічений синім і жовтим. ‎Волонтер і меценат Ігор Шкільний зазначив, що скульптуру назвали так, бо вороги завжди називали будь-які великі українські дрони «Бабою Йожкою».

У Вишневому з'явився пам’ятник дрону «Баба Яга» фото: ГУР

«Взагалі була така спільна ідея військових і волонтерів, вони придумали, що це – символ нашої перемоги – саме «Баба Йожка», якої боїться ворог. Усе встановлено за рахунок фактично меценатів і виробника дронів», – пояснив Шкільний. ‎Волонтер додав, що той дрон, який є частиною пам'ятника, є прообразом інших дронів – Heavy Shot.

«Цей дрон, що на пам'ятнику, відлітав свій ресурс. Його виробник фактично передав скульптору із матеріалами, а той працював безкоштовно. Скульптуру робили кілька місяців», – зазначив Шкільний.

Встановлення цього пам’ятнику є подякою громаді за допомогу та сприяння підрозділам Сил оборони України, яка реалізується в рамках проєкту «ГУР дякує».

«Насправді це дуже така потужна робота... це і для того, щоб містяни завжди бачили і знали їхній внесок», – сказав волонтер. ‎Також, для ГУР у рамках церемонії відкриття скульптури були передані чотири дрони типу Heavy Shot. ‎

Громада Вишневого передала ГУР чотири дрони типу Heavy Shot фото: Головне управління розвідки

Заступник очільника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький подякував громаді Вишневого за цю техніку та за всю допомогу, яку надає громада.

«Ми дуже вдячні і я дуже радий та пишаюся тим, що маю честь прийняти цей вагомий внесок у оборону нашої держави. Повірте мені, ми дуже ефективно використовуємо всі засоби збройної боротьби проти нашого агресора. Ваш вклад неоціненний», – сказав він. ‎

Заступник керівника ГУР запевнив, що кожен дрон і кожен БПЛА досягає своєї цілі, і що воєнні розвідники роблять все, щоб захистити українську державу. ‎

Нагадаємо, безпілотник «Баба-Яга» має хорошу точність, радіозв’язок і тепловізійну камеру. Дрон здатний максимально прицільно скинути одночасно 4 боєприпаси. Також він має можливість встановлення боєголовки вагою 15 кг.

Безпілотник працює автономно – оператори задають координати, дрон летить до цілі, скидає боєприпас, а після цього самостійно повертається. Як правило, екіпаж складається з трьох людей: командира, пілота і бомбера.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони успішно випробували дрони-камікадзе, які схожі на російські «Ланцети». Зокрема, безпілотник має систему озброєння «Ram X», яка розроблена українською компанією Cdet. Компанія вже випустила на ринок два інших успішних безпілотника-камікадзе середньої дальності – «Ram 1» і «Ram 2».