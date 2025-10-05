Військові-музиканти випустили альбом до Дня ТрО

Музиканти-військові випустили альбом до Дня Сил територіальної оборони

5 жовтня платформа «Культурні сили» презентувала музичний альбом «Тероборона країни», приурочений до Дня Сил територіальної оборони ЗСУ. Збірка об’єднала пісні, створені бійцями, які розпочали свій військовий шлях саме у лавах ТрО. Про це платформа «Культурні сили» повідомила в Instagram, передає «Главком».

«Ми не знали, що нас чекає, коли у перші дні великої війни ішли до війська, але не мали іншого морального вибору, – згадує початок великої війни Віталій Кириченко, автор пісні «Тероборона країни». – У нашому підрозділі були бізнесмени, водії, будівельники, прокурори, адвокати, музиканти... Ми були з різних світів, але нас об'єднувало бажання стати на захист своїх домівок... І під Харковом, і на Луганщині, і у Бахмуті ми не відступили і стійко виконували бойові розпорядження, ціною життя і здоров'я. Ми були громадянами своєї країни – стали воїнами. Ми були легкою піхотою – стали силою, що стримала ворога».

Перший трек альбому – іронічна та весела пісня Мирослава Кувалдіна про 69-й окремий батальйон ТрО. У ньому співак служив як солдат-стрілець із початку повномасштабного вторгнення. В альбомі також звучить зворушлива та щира пісня «Тероборона країни» відомого музиканта Віталія Кириченка, лідера гурту «нумер 482», який виконував бойові завдання у складі ТрО у 2022-2023 роках. А ще – завзята «Отряд ім. Івана Сірка», створена харків’янином Олександром Ремезом. Для дев’ятого окремого спеціального батальйону пісню-гімн написав гурт Woїn Kloc, а для рідної тероборони Золотоноші – солдат Андрій Клименко, який народився та виріс у цьому місті.

«Золотоноша на Черкащині – моє рідне місто. На початку повномасштабної війни у Золотоніське ТрО пішли мої однокласники, вчителі, знайомі, друзі і рідні. Тож коли мене попросили написати пісню про них, я просто хотів зберегти особливий місцевий вайб: як золотонісці самі називають рідне місто, їхній спосіб життя, суржик і назви навколишніх сіл. Так що навіть не намагайтеся вгадати перші слова пісні, якщо ви не з Золотоноші», – розповів історію написання своєї пісні Андрій Клименко.