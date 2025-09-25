Головна Київ Новини
Поліція Києва затримала чоловіка, який примушував семирічну дівчинку до зйомки у порно

Слідчі провели обшук у квартирі чоловіка та знайшли комп’ютерну техніку та флеш-носії зі сценами дитячої порнографії на більш ніж 5 ТБ пам’яті
Зловмисник заманив дитину до свого автомобіля під приводом прослуховування музики, де потім вчинив відносно неї статевий злочин

Столичні поліцейські затримали 42-річного чоловіка, який вчиняв насильницькі дії сексуального характеру відносно семирічної дівчинки та примушував її до зйомки у порноконтенті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Як повідомляється, правоохоронці встановили, що зловмисник, будучи знайомим із батьками семирічної дівчинки, на вулиці запросив дитину до свого автомобіля під приводом прослуховування музики. Дівчинка довірилася чоловікові та сіла до транспортного засобу, де надалі кривдник вчинив відносно неї насильницькі дії сексуального храктеру, знімаючи усе що відбувалося в автівці на відео.

Слідчі провели обшук у квартирі чоловіка та знайшли комп’ютерну техніку та флеш-носії зі сценами дитячої порнографії на більш ніж 5 ТБ пам’яті. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі
Поліцейські оголосили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 153 – вчинення насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, ч. 4 ст. 301 – примушування неповнолітніх до участі у створенні відеопродукції порнографічного характеру, що містить дитячу порнографію та ч. 1 ст. 301-1 – умисне одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та зберігання дитячої порнографії. Максимальне покарання за цими злочинами передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Бучанська окружна прокуратура повідомила про підозру 39-річному чоловіку. Його звинувачують у зґвалтуванні 11-річної дитини.  За даними слідства, підозрюваний хворий на туберкульоз, ВІЛ та гепатит. У серпні цього року він перебував у місці свого тимчасового мешкання – в одному з нежитлових будинків Ірпеня. 

