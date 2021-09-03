Освітній омбудсмен пояснив, чи треба дітей залишати на другий рік через неуспішність

«Той, хто хоче мати знання, здобуває їх»

Діти не лише мають право вчитися, а й зобов'язані це робити. Однак система, за якою дитину, що не засвоїла матеріал попереднього класу, переводять у наступний, є не дуже правильною. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Коментуючи проблему «перетягування» у наступний клас учнів, які не засвоїли програму попереднього класу, чиновник наголосив – реформа Нової української школи тут ні при чому.

«Навпаки, саме Нова українська школа передбачає навчання дітей у перших чотирьох класах в ігровій формі – так, щоб дітям було цікаво здобувати освіту. Бо для дітей 6-7 років саме гра є основним способом пізнання світу. Чим старшою стає дитина, тим більше перевага надається не ігровим елементам, а іншим формам навчальної діяльності. Натомість у дітей формується почуття відповідальності, вміння планувати час і вчитися більш наполегливо. Однак система, за якою дитину, що не досягла певного рівня державного стандарту, переводять у наступний клас, на мій погляд, є не дуже правильною», – сказав Сергій Горбачов.

Освітній омбудсмен переконаний, що навчити дитину примусово або через вплив на її батьків неможливо.

«Навчання у школі – це здобуття освіти. Це означає, що дитина має докладати зусиль, працювати. Інакше її навчити неможливо. Учитель може зацікавити предметом, пояснити тему, але «вкласти» в голову учневі він не може – дитина сама має докладати певних зусиль. Тож, той, хто хоче мати знання, здобуває їх», – вважає Горбачов.

За славами чиновника, питання мотивації – найскладніше і найважливіше в освітньому процесі. «Якщо людина не розуміє, для чого їй вчитися, то дуже важко формувати для неї освітнє середовище», – пояснив він.

Зі слів Горбачова, акцентуючи увагу на праві дитини на освіту, чимало батьків чомусь «забувають», що за Конституцією, середня загальна освіта є обов'язковою.

«Тобто навчатися діти не лише мають право, а й зобов'язані це робити! А батьки, відповідно до положень закону про освіту, мають забезпечити здобуття дитиною освіти у межах державного стандарту. Тобто це не лише право, а й обов'язок», – наголосив освітній омбудсмен.

До слова, раніше Сергій Горбачов дав прогноз щодо онлайн-навчання у 2021/22 навчальному році. Також освітній омбудсмен пообіцяв захщати невакцинованих вчителів та наголосив, що юридичних підстав для обмеження доступу до роботи у школі нещеплених працівників немає.

Тим часом ВООЗ напередодні нового навчального року закликає вжити всіх необхідних заходів, щоб школи залишалися відкритими.