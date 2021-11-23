У Києві зник безвісти дев’ятирічний хлопчик (фото)

Хлопчик пішов з дому в понеділок близько 23:30

Працівниками Солом'янського управління поліції в Києві розшукується Лев Драмарецький, 2012 року народження. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Хлопчик 22 листопада близько 23:30 пішов з дому та на даний час його місцеперебування не встановлено.

Прикмети дитини: на вигляд 9-10 років, зріст 125-130 см, середньої тілобудови.

Був одягнений: куртка тепла синього кольору з елементами фігур (ромби, смуги, квадрати), темно-сині брюки з червоними вставками, червона шапка, кросівки темно-сіро-синього кольору, при собі мав червоний рюкзак.

Розшукується Лев Драмарецький

«При виявленні дитини, просимо повідомити за номером телефону: 063-542-82-42 або 102», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, про розшук 13-річного Ярослава Якименка на Київщині. Хлопчик 12 листопада близько 10:00 пішов з місця проживання в м. Переяслав і не повернувся.