Де в Україні зафіксовано найбільше нових випадків Covid-19

За минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано 1 298 осіб

Майже тисячу інфікованих минулої доби виявили у Києві

За минулу добу найбільше випадків зараження Covid-19 зафіксували в Києві, а також в Одеській, Полтавській, Львівській і Запорізькій областях.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Найвищу добову захворюваність виявили в Києві: 953 випадки за добу.

В Одеській області коронавірус діагностували у 729 осіб, в Полтавській - у 644, у Львівській - у 555, у Запорізькій - у 514.

В цілому по Україні за минулу добу коронавірус виявили у 6988 осіб, зафіксовано 232 летальних випадки, 16 106 пацієнтів одужали. Також за минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано 1 298 осіб.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 037 362 особи, з них 681 835 одужали, летальних випадків - 18 081.

Нещодаавно вчені назвали ранні симптоми Covid-19. За словами медиків, захворюванню можуть передувати легкі шлунково-кишкові симптоми, в тому числі втрата апетиту, нудота, блювота і діарея. Лікарі звернули увагу на те, що це не найпоширеніші ознаки інфекції і тривати вони можуть лише один день.

Варто додати, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко спрогнозував Україні поступове повернення до нормального життя після коронавірусу навесні 2021 року.

Нагадаємо, в Україні з 8 по 24 січня посилять карантин. У цей період буде заборонена повноцінна робота кафе і ресторанів, торгових центрів, діяльність театрів, кінотеатрів та інших розважальних закладів.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій запевнив, що робота транспорту не зупинятиметься під час дії додаткових карантинних обмежень.

Загалом, карантин в Україні буде продовжений до кінця зими – до 28 лютого 2021 року.