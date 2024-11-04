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На лівому березі зупинився рух низки трамваїв та тролейбусів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На лівому березі зупинився рух низки трамваїв та тролейбусів
фото ілюстративне

На місце була направлена відповідальна служба

Сьогодні, 4 листопада, на лівому березі міста з технічних причин зупинився рух низки трамваїв, тож пасажирам краще обирати інший транспорт. Про це повідомляє «Київпастранс».

Зокрема, стали маршрути № 22, 27, 28, 33 та 35. Затримка спостерігається на вулиці Чорних Запорожців в напрямку станції метро «Лісова». На місце була направлена відповідальна служба.

Також затримується рух тролейбусів №№ 22к, 27, 30, 42 по вул. Гетьмана в напрямку Кадетського Гаю з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Нагадаємо, сьогодні, 4 листопада, з 8:00 до 18:00, частково буде обмежений рух на перехресті вулиць Гетьмана Павла Полуботка та Якова Гніздовського з проспектом Леоніда Каденюка. На цьому перехресті дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Також повідомлялося, що на мосту через річку Либідь проспектом Повітряних сил буде обмежено рух транспорту до 14 тонн та швидкістю до 30 км/год. Заборонено рух вантажівок і тролейбусів особливо великої місткості. 

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Теги: метро транспорт Київпастранс громадський транспорт

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