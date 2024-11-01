На Берестейському проспекті масштабна аварія із перевертанням, рух ускладнено (відео)

Через ДТП на Берестейському проспекті ускладнений рух у напрямку центру міста

На місце інциденту прибула поліція та швидка медична допомога

Сьогодні зранку, 1 листопада, на Берестейському проспекті ув столиці сталася аварія із перевертанням, сильно ускладнено рух транспорту. Про це інформує пресслужба патрульної поліції.

«До уваги учасників дорожнього руху. У звʼязку з ДТП на проспекті Берестейському, неподалік станції метро «Святошин», рух транспорту ускладнений у напрямку центральної частини міста. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – йдеться у повідомленні.

У столиці через масштабну ДТП на Берестейському проспекті сильно ускладнено рух pic.twitter.com/26BoDdZOnO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 1, 2024

На місце інциденту прибула поліція та швидка медична допомога. Обставини аварії з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що столичні правоохоронці затримали водія «Мерседеса», який у нетверезому стані скоїв ДТП. Аварія сталася на Великій кільцевій дорозі у Оболонському районі. Нетверезий водій позашляховика скоїв наїзд на автомобіль «Сітроен», який їхав попереду та зупинився перед перехрестям на червоний сигнал світлофора.