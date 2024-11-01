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На Берестейському проспекті масштабна аварія із перевертанням, рух ускладнено (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Берестейському проспекті масштабна аварія із перевертанням, рух ускладнено (відео)
Через ДТП на Берестейському проспекті ускладнений рух у напрямку центру міста
фото: пресслужба поліції

На місце інциденту прибула поліція та швидка медична допомога

 Сьогодні зранку, 1 листопада, на Берестейському проспекті ув столиці сталася аварія із перевертанням,  сильно ускладнено рух транспорту. Про це інформує пресслужба патрульної поліції.

«До уваги учасників дорожнього руху.  У звʼязку з ДТП на проспекті Берестейському, неподалік станції метро «Святошин», рух транспорту ускладнений у напрямку центральної частини міста. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!», – йдеться у повідомленні.

На місце інциденту прибула поліція та швидка медична допомога.  Обставини аварії з'ясовуються. 

Раніше повідомлялося, що столичні правоохоронці затримали водія «Мерседеса», який у нетверезому стані скоїв ДТП. Аварія сталася на Великій кільцевій дорозі у Оболонському районі. Нетверезий водій позашляховика скоїв наїзд на автомобіль «Сітроен», який їхав попереду та зупинився перед перехрестям на червоний сигнал світлофора.

Теги: метро водій автомобіль аварія поліція відео ДТП

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