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    На Лук’янівці автівка врізалася у тролейбус (фото)

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    <p>У легкового автомобіля в результаті ДТП пошкоджено бампер</p> - На Лук’янівці автівка врізалася у тролейбус (фото)
    Фото: dtp.kiev.ua

    У легкового автомобіля в результаті ДТП пошкоджено бампер

    Аварія сталася на перетині вулиць Деревлянської та Мельникова

    У вівторок, 25 вересня, у Шевченківському районі Києва легковий автомобіль Skoda зіткнувся з тролейбусом.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, аварія сталася на перетині вулиць Деревлянської та Мельникова.

    У легкового автомобіля в результаті аварії пошкоджено бампер.

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    Обійшлося без постраждалих.

    На місці працювала поліція.


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    Як повідомлялося, на в'їзді до Києва в результаті ДТП з вантажівки на дорогу вивалилися бутлі з водою.

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