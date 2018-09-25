На Лук’янівці автівка врізалася у тролейбус (фото)
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Фото: dtp.kiev.ua
У легкового автомобіля в результаті ДТП пошкоджено бампер
Аварія сталася на перетині вулиць Деревлянської та Мельникова
У вівторок, 25 вересня, у Шевченківському районі Києва легковий автомобіль Skoda зіткнувся з тролейбусом.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, аварія сталася на перетині вулиць Деревлянської та Мельникова.
У легкового автомобіля в результаті аварії пошкоджено бампер.
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Обійшлося без постраждалих.
На місці працювала поліція.
Як повідомлялося, на в'їзді до Києва в результаті ДТП з вантажівки на дорогу вивалилися бутлі з водою.