На Лук’янівці автівка врізалася у тролейбус (фото)



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Фото: dtp.kiev.ua У легкового автомобіля в результаті ДТП пошкоджено бампер

Аварія сталася на перетині вулиць Деревлянської та Мельникова

У вівторок, 25 вересня, у Шевченківському районі Києва легковий автомобіль Skoda зіткнувся з тролейбусом.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, аварія сталася на перетині вулиць Деревлянської та Мельникова.

У легкового автомобіля в результаті аварії пошкоджено бампер.

Обійшлося без постраждалих.

На місці працювала поліція.





Як повідомлялося, на в'їзді до Києва в результаті ДТП з вантажівки на дорогу вивалилися бутлі з водою.