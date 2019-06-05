На маршруті Київ – аеропорт «Бориспіль» можуть запустити приватні поїзди



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Для маршруту в аеропорт ідеальними були б поїзди місткістю до 500 пасажирів в кількості п'яти одиниць

Глава правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов заявив про можливість появи приватних поїздів на маршруті «Kyiv Boryspil Express» як один з варіантів розширення провізних потужностей.

«Варіантів придбання рухомого складу може бути кілька: партнерство з приватними структурами, коли ми використовуємо їх поїзди, державне фінансування і власні кошти« Укрзалізниці», - розповів Кравцов.

Глава правління «Укрзалізниці» вважає, що для маршруту в аеропорт ідеальними були б поїзди місткістю до 500 пасажирів в кількості п'яти одиниць, які змогли б забезпечити безперебійну і ритмічну доставку всіх охочих до «Борисполя» і в зворотному напрямку.

«Один поїзд такій комплектації потягне на 9 млн євро. До того ж уже сьогодні повинні думати, що це повинні бути або електропоїзди з автономним ходом, або гібридні дизель-електропоїзди, оскільки основна частина маршруту електрифікована», - заявив Кравцов.

Раніше на Крюківському вагонобудівному заводі (КВБЗ) заявили, що розробили концепцію гібридного електропоїзда, який зможе курсувати на таких неелектрифікованих ділянках залізниці як Київ - аеропорт «Бориспіль».

За даними «Укрзалізниці», популярність експресів в аеропорт «Бориспіль» з моменту запуску маршруту 30 листопада 2018 року збільшилася в три рази. Якщо спочатку поїзди перевозили на маршруті 1 тис. пасажирів на день, то тепер перевозять три тисячі.

Для роботи на лінії задіяні шість дизельних рейкових автобусів PESA 620M, які за раз можуть перевозити до 100 пасажирів. Рухомий склад працює на дизельному паливі, оскільки відгалуження від основної залізничної магістралі в аеропорт «Бориспіль» не електрифіковано.

«Укрзалізниця» продовжує збільшувати кількість подвоєних складів поїзда на маршруті Київ — аеропорт «Бориспіль» у пікові години.

Як відомо, перший здвоєний склад поїзда на маршруті Київ — аеропорт «Бориспіль» курсує з 10 травня 2019 року. Повідомлялося, що подвоєний склад потягів буде використовуватися для перевезення пасажирів в/з аеропорту в пікові години.

Джерело: avianews.com