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    Новини

    На Майдані Незалежності загорівся автомобіль (фото)

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    Пожежа виникла в автомобілі ВАЗ - На Майдані Незалежності загорівся автомобіль (фото)
    Пожежа виникла в автомобілі ВАЗ
    Фото: ДСНС

    Пожежа в автівці виникла вранці 3 серпня

    За добу столичні вогнеборці тричі виїжджали на виклики щодо палаючих автомобілів.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    2 серпня о 04:38 до рятувальної служби надійшло повідомлення, що на вул. Почайнинській, 62 у Подільському районі столиці горить автомобіль.

    До місця виклику було направлено рятувальників 14 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла у дворі 9-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Volkswagen Polo. Пожежа виникла в моторному відсіку. О 04:55 пожежу було локалізовано, а о 05:05 - ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, лакофарбове покриття та шини автомобіля.

    Наступний виклик надійшов об 11:24. На вул. Харченка, 39 у Дарницькому районі столиці палав автомобіль.

    До місця виклику були направлені рятувальники 24 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що на парковці біля одного з магазинів у автомобілі Chevrolet Lacetti виникла пожежа в моторному відсіку. Об 11:38 пожежу було локалізовано, а об 11:41 - ліквідовано. Внаслідок пожежі згорів моторний відсік автомобіля, пошкоджено салон та лакофарбове покриття.

    Третій подібний виклик надійшов 3 серпня о 05:54. Горів автомобіль на перехресті вул. Інститутської та Майдану Незалежності. До місця виклику було направлено рятувальників 2 Державної пожежно-рятувальної частини. Пожежа виникла у салоні автомобіля ВАЗ. О 06:03 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі згорів салон автомобіля.

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    На Майдані Незалежності загорівся автомобіль (фото)
    На Майдані Незалежності загорівся автомобіль (фото)
    На Майдані Незалежності загорівся автомобіль (фото)

    Загиблих та травмованих немає.

    Причини виникнення пожеж з'ясовуються правоохоронними органами.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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