На Майдані Незалежності загорівся автомобіль (фото)



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Пожежа виникла в автомобілі ВАЗ Фото: ДСНС

Пожежа в автівці виникла вранці 3 серпня

За добу столичні вогнеборці тричі виїжджали на виклики щодо палаючих автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

2 серпня о 04:38 до рятувальної служби надійшло повідомлення, що на вул. Почайнинській, 62 у Подільському районі столиці горить автомобіль.

До місця виклику було направлено рятувальників 14 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла у дворі 9-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Volkswagen Polo. Пожежа виникла в моторному відсіку. О 04:55 пожежу було локалізовано, а о 05:05 - ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, лакофарбове покриття та шини автомобіля.

Наступний виклик надійшов об 11:24. На вул. Харченка, 39 у Дарницькому районі столиці палав автомобіль.

До місця виклику були направлені рятувальники 24 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що на парковці біля одного з магазинів у автомобілі Chevrolet Lacetti виникла пожежа в моторному відсіку. Об 11:38 пожежу було локалізовано, а об 11:41 - ліквідовано. Внаслідок пожежі згорів моторний відсік автомобіля, пошкоджено салон та лакофарбове покриття.

Третій подібний виклик надійшов 3 серпня о 05:54. Горів автомобіль на перехресті вул. Інститутської та Майдану Незалежності. До місця виклику було направлено рятувальників 2 Державної пожежно-рятувальної частини. Пожежа виникла у салоні автомобіля ВАЗ. О 06:03 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі згорів салон автомобіля.

Загиблих та травмованих немає.

Причини виникнення пожеж з'ясовуються правоохоронними органами.