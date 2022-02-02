На місці базару на Позняках може з'явитися чергова висотка

Орієнтовано будинок матиме 20 поверхів

На місці ринку біля станції метро «Позняки» у Києві може вирости багатоповерхівки на 20 поверхів. Відповідний дозвіл видав Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації компанії «Міжнародний центр прав людини», пишуть «Наші гроші».

Як свідчать дані Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, забудова відбудеться на ділянці площею 0,46 га. Частина ділянки знаходиться в межах прибережно-захисної смуги озера Срібний кіл.

Цільове призначення ділянки – для роздрібної торгівлі та комерційних послуг, а згідно з генпланом – частково для житлової багатоповерхової забудови, частково – громадських будівель, частково для зелених зон громадського користування.

Цю ділянку фірма отримала в оренду у 2005 році на 15 років для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-культурного комплексу. У 2021 році оренду поновили на той же строк – до січня 2036 року.

Як вказаних в самих МУО, за цільовим призначенням, а також більшою частиною за функціональним – ділянка житловій забудові не відповідає.

Гранично допустима висота житлового комплексу становитиме 215,9 м по Балтійській системі висот. Це буде орієнтовно більше 20 поверхів.

Нагадаємо, на Троєщині може з’явитися сучасне пожежне депо.

Як повідомлялося, у на території Національного авіаційного університету у Києві збудують 13 житлових будинків.