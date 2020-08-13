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    У центрі Києва водійка Mercedes влаштувала ДТП (відео)

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    ДТП сталося на перехресті - У центрі Києва водійка Mercedes влаштувала ДТП (відео)
    ДТП сталося на перехресті
    Фото: скріншот відео

    Сталося зіткнення автомобілів Mercedes і Renault

    Сьогодні, 13 серпня, близько 6 години на перетині вулиць Федорова та Малевича у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    За попередньою інформацією, водійка автомобіля Mercedes при повороті ліворуч не надала переваги у русі автомобілю Renault, що рухався прямо, в результаті чого й відбулось зіткнення.

    У ДТП обійшлося без потерпілих.

    На жінку патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

    Як повідомлялося, 11 серпня на мосту Патона в Києві зіткнулися автобус комунального підприємства «Київпастранс», та два автомобілі - Range Rover і Hyundai. В результаті ДТП утворився величезний затор від Дарницької площі до мосту.

    Того ж дня на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва, місцевість Новобіличі, маршрутка в'їхала у МАФ.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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