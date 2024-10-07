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У столиці зафіксовано рекордну кількість опадів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У столиці зафіксовано рекордну кількість опадів
фото: glavcom.ua

Учора 6 жовтня в Києві випало – 30,6 м м опадів

У столиці минулої доби зафіксовано рекордну кількість опадів. Про це свідчать дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції вчора 6 жовтня в столиці випало – 30,6 м м опадів, що на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цієї дати.

Нагадаємо, 6 вересня, столиця потерпала через сильну зливу, міські служби працювали у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди.

За повідомленням КМДА, система дощової каналізації не могла одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.  Гідрослужби «Київавтодору»  усували підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Комунальники також чергують на місцях можливих підтоплень.

Теги: дощ погода рекорд

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