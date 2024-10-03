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Цінові обмеження в енергетиці заважають вирішенню проблеми дефіциту потужностей – Центр Разумкова

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Цінові обмеження в енергетиці заважають вирішенню проблеми дефіциту потужностей – Центр Разумкова
На українському ринку електроенергії існують проблеми, що полягають в деяких обмеженнях на ньому
колаж: glavcom.ua

Експерт підкреслив, що сценарій проходження наступного осінньо-зимового періоду без застосування графіків погодинних відключень видається нереалістичним

Цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) вкрай ускладнюють розвиток нової децентралізованої генерації, яка є ключовою для вирішення питання подолання дефіциту потужностей. Про це йдеться в статті директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченко. 

Він розповів, що на українському ринку електроенергії існують проблеми, що полягають в деяких обмеженнях на ньому.

«(Модель ринку – ред.) передбачає постійні адміністративні й директивні цінові обмеження», – пояснив Омельченко.

Експерт наголосив, що у результаті замість інвестицій генеруються багатомільярдні борги, що вкрай ускладнює розвиток нової децентралізованої генерації, яка є ключовою для вирішення питання подолання дефіциту потужностей.

Також Омельченко підкреслив, що сценарій проходження наступного осінньо-зимового періоду без застосування графіків погодинних відключень видається нереалістичним.

Нещодавно народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії дозволить Україні імпортувати електроенергію в години дефіциту.

Теги: депутат модель Сергій Нагорняк обмеження електроенергія енергетика

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