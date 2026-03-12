Головна Київ Новини
На Оболоні біля дороги росте небезпечне провалля: мешканці звернулися до комунальників

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Оболоні біля дороги росте небезпечне провалля: мешканці звернулися до комунальників
На укосі дорожнього насипу утворилося глибоке провалля ґрунту з круглими контурами
фото: Життя Оболонь Київ/Facebook

Місцеві мешканці б’ють на сполох: провалля ніяк не позначене і становить загрозу для пішоходів

На Оболоні навпроти будинку за адресою проспект Володимира Івасюка, 48, у напрямку станції метро «Героїв Дніпра», виявлено небезпечну ділянку, що загрожує здоров’ю перехожих та цілісності дороги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На фото помітно, що на укосі дорожнього насипу утворилося глибоке провалля ґрунту з характерними круглими контурами, які нагадують просідання старого засипаного колодязя.

Портал в «Нарнію» відкрився навпроти будинку по проспекту Івасюка, 48 у сторону Героїв Дніпра
Портал в «Нарнію» відкрився навпроти будинку по проспекту Івасюка, 48 у сторону Героїв Дніпра
фото: Життя Оболонь Київ/Facebook

Місцеві мешканці б’ють на сполох: провалля ніяк не позначене. У темряві або через неуважність туди легко може влетіти дитина чи собака, не кажучи вже про загрозу для самої дороги.

Місцеві подали заявку на міську службу 1551 ще п'ять днів тому. У системі вказано термін виконання до 23 березня 2026 року. Зрозуміло, що комунальні служби мають чергу з інших заявок, та громада просить про елементарне – хоча б натягнути сигнальну стрічку та маркувати аварійну ділянку дороги, щоб запобігти нещасним випадкам до моменту ліквідації провалля. 

Нагадаємо, Державна аудиторська служба проводить перевірку комунальної корпорації «Київавтодор». За даними фахівців Держаудитслужби, попри те, що у 2024-2025 роках практично було відсутнє фінансування дорожнього фонду, при цьому видатки на капітальний ремонт комунальних доріг різко зросли.

На Оболоні біля дороги росте небезпечне провалля: мешканці звернулися до комунальників
На Оболоні біля дороги росте небезпечне провалля: мешканці звернулися до комунальників
Стронгвумен з Київщини втретє стала найсильнішою жінкою у світі
Стронгвумен з Київщини втретє стала найсильнішою жінкою у світі
Ремонт шляхопроводу на Полярній: як просуваються роботи та коли чекати завершення
Ремонт шляхопроводу на Полярній: як просуваються роботи та коли чекати завершення
У Борисполі чоловіку оголошено підозру за стрілянину в магазині
У Борисполі чоловіку оголошено підозру за стрілянину в магазині
В Ірпені під колесами пасажирського потяга загинув чоловік
В Ірпені під колесами пасажирського потяга загинув чоловік
Київ витратить 65 млн грн на пішохідний міст і покращення парку на Оболоні 
Київ витратить 65 млн грн на пішохідний міст і покращення парку на Оболоні 

