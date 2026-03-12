В Ірпені під колесами пасажирського потяга загинув чоловік

Отримані травми виявилися несумісними з життям, потерпілий помер на місці до приїзду медиків

У Бучанському районі Київської області під колесами потяга загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Повідомлення про смертельне травмування на залізничній станції міста Ірпінь надійшло від свідка 11 березня о 23:17. На місце події негайно прибули правоохоронці, які попередньо встановили обставини інциденту. Під колеса пасажирського потяга сполученням Тетерів – Борщагівка потрапив чоловік, який проігнорував заборонений сигнал світлофора та вийшов на залізничні колії. Отримані травми виявилися несумісними з життям, і потерпілий помер на місці до приїзду медиків.

Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини нагадує, що залізничний транспорт є зоною підвищеної небезпеки. Будьте обережними та дотримуйтеся правил безпеки на залізничних коліях.

Нагадаємо, у грудні минулого року у місті Вишневе на Київщині сталася трагедія на залізничному вокзалі: під колесами електропотяга сполученням Фастів – Київ загинув неповнолітній. За попередньою інформацією правоохоронців, під час наближення потяга до станції 17-річний хлопець стрибнув із перону на колії. Почувши звукові сигнали машиніста, юнак намагався застрибнути назад на платформу, проте не встиг.

У Вінниці 18 грудня близько першої години ночі на залізничному вокзалі сталася трагедія. 18-річна дівчина потрапила під колеса пасажирського потяга. За попередньою інформацією, 18-річна мешканка Хмельницької області, яка навчалася у Вінниці, потрапила під колеса пасажирського потяга. Від отриманих травм дівчина загинула на місці події.