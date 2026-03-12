У Борисполі чоловіку оголошено підозру за стрілянину в магазині

Небезпечну ситуацію зупинив один із відвідувачів, який зайшов до магазину разом із родиною

У Борисполі затримали 29-річного місцевого жителя, який влаштував стрілянину у торговельному закладі та на прилеглій території. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Повідомляється, що, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зловмисник зайшов до крамниці та, очікуючи на обслуговування, раптово дістав пістолет. Він націлився у бік полиць із алкогольними напоями та здійснив постріл, після чого вийшов на вулицю, де продовжив стріляти в повітря.

Згодом порушник повернувся до приміщення і під час спілкування з персоналом демонстративно поклав зброю на прилавок. Небезпечну ситуацію перервав один із відвідувачів, який зайшов до магазину разом із родиною. Побачивши озброєного чоловіка, свідок негайно вивів його з приміщення та передав правоохоронцям, які оперативно прибули на виклик працівників закладу.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання, речові докази вилучено.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, правоохоронці викрили жителів Київщини, які займалися продажем трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Слідство встановило осіб, причетних до продажу зброї та джерела її походження. Також задокументовано декілька фактів збуту понад 90 гранат різного типу із запалами до них.

До слова, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9538, який надає цивільним особам право володіти та використовувати отриману від Міністерства внутрішніх справ вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії РФ.