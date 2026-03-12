Головна Київ Новини
Ремонт шляхопроводу на Полярній: як просуваються роботи та коли чекати завершення

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ремонт шляхопроводу на Полярній: як просуваються роботи та коли чекати завершення
Основні будівельні роботи на Полярній, з повноцінним відновленням руху транспорту, планується завершити до літа 2026 року
фото: КМДА

Через несприятливі погодні умови взимку роботи на об’єкті уповільнилися, на сьогодні вони перейшли в активну фазу

У Києві триває капітальний ремонт шляхопроводу через залізничну колію на вулиці Полярній в Оболонському районі. Будівельні роботи відбуваються на частині шляхопроводу в бік вулиці Героїв Дніпра. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА

Зазначається, що через несприятливі погодні умови взимку роботи на об’єкті уповільнилися, на сьогодні вони перейшли в активну фазу.

Мостовики вже здійснили армування та бетонування монолітної плити проїжджої частини
Мостовики вже здійснили армування та бетонування монолітної плити проїжджої частини
фото: КМДА

Мостовики вже здійснили армування та бетонування монолітної плити проїжджої частини, наразі влаштовують конуси та тротуар.

Бетонування монолітної плити проїжджої частини
Бетонування монолітної плити проїжджої частини
фото: КМДА

У КМДА наголосили, що об’єкт оновлять із урахуванням принципів безбар’єрності. Зокрема, для безперешкодного пересування людей з інвалідністю та маломобільних груп на підходах до пішохідних переходів понизять бортовий камінь і влаштують тактильну навігацію.

Основні будівельні роботи на Полярній, з повноцінним відновленням руху транспорту, планується завершити до літа 2026 року
Основні будівельні роботи на Полярній, з повноцінним відновленням руху транспорту, планується завершити до літа 2026 року
фото: КМДА

Основні будівельні роботи, з повноцінним відновленням руху транспорту, планується завершити до літа 2026 року.

Задля збереження руху транспорту та пішоходів шляхопроводом, усі роботи виконують з частковим поетапним обмеженням.

Нагадаємо, шляхопровід біля станції метро «Нивки», який менше ніж десять років тому пройшов капітальну реконструкцію, знову перебуває у критичному стані. Аби конструкція не впала, її підпирають новими капітальними опорами. Капітальний ремонт шляхопроводу відбувся у 2017 році. Тоді роботи обійшлися бюджету у 202 млн грн (що за нинішнім курсом та цінами еквівалентно близько 400 млн грн). Проте «оновлена» естакада почала розсипатися майже одразу.

Ремонт шляхопроводу на Полярній: як просуваються роботи та коли чекати завершення
Ремонт шляхопроводу на Полярній: як просуваються роботи та коли чекати завершення
У Борисполі чоловіку оголошено підозру за стрілянину в магазині
У Борисполі чоловіку оголошено підозру за стрілянину в магазині
В Ірпені під колесами пасажирського потяга загинув чоловік
В Ірпені під колесами пасажирського потяга загинув чоловік
Київ витратить 65 млн грн на пішохідний міст і покращення парку на Оболоні 
Київ витратить 65 млн грн на пішохідний міст і покращення парку на Оболоні 
У Києві іноземець запросив знайомого на розмову, яка закінчилася стріляниною
У Києві іноземець запросив знайомого на розмову, яка закінчилася стріляниною
Держаудитслужба «трясе» Київ. Дороги в ямах, мости в критичному стані, а ревізори фіксують аномальні видатки
Держаудитслужба «трясе» Київ. Дороги в ямах, мости в критичному стані, а ревізори фіксують аномальні видатки

