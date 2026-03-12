Ремонт шляхопроводу на Полярній: як просуваються роботи та коли чекати завершення

Основні будівельні роботи на Полярній, з повноцінним відновленням руху транспорту, планується завершити до літа 2026 року

У Києві триває капітальний ремонт шляхопроводу через залізничну колію на вулиці Полярній в Оболонському районі. Будівельні роботи відбуваються на частині шляхопроводу в бік вулиці Героїв Дніпра. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Мостовики вже здійснили армування та бетонування монолітної плити проїжджої частини фото: КМДА

Мостовики вже здійснили армування та бетонування монолітної плити проїжджої частини, наразі влаштовують конуси та тротуар.

У КМДА наголосили, що об’єкт оновлять із урахуванням принципів безбар’єрності. Зокрема, для безперешкодного пересування людей з інвалідністю та маломобільних груп на підходах до пішохідних переходів понизять бортовий камінь і влаштують тактильну навігацію.

Основні будівельні роботи, з повноцінним відновленням руху транспорту, планується завершити до літа 2026 року.

Задля збереження руху транспорту та пішоходів шляхопроводом, усі роботи виконують з частковим поетапним обмеженням.

Нагадаємо, шляхопровід біля станції метро «Нивки», який менше ніж десять років тому пройшов капітальну реконструкцію, знову перебуває у критичному стані. Аби конструкція не впала, її підпирають новими капітальними опорами. Капітальний ремонт шляхопроводу відбувся у 2017 році. Тоді роботи обійшлися бюджету у 202 млн грн (що за нинішнім курсом та цінами еквівалентно близько 400 млн грн). Проте «оновлена» естакада почала розсипатися майже одразу.