Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині прогриміли вибухи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині прогриміли вибухи
В області працювала ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ціллю росіян була підстанція у Макарівському районі.

У ніч на 16 лютого на Київщині прогриміли потужні вибухи після оголошення ракетної небезпеки. За повідомленням Повітряних сил, окупанти спрямували ракети на регіон.

Як зазначають моніторингові канали, ворог використав ракету «Циркон». Повідомляється, що ціллю росіян була підстанція у Макарівському районі.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові удари по Україні, тому захист неба від балістичних ракет є пріоритетом номер один для держави. Україна вже очікує на нові пакети допомоги, що міститимуть критично важливе обладнання для енергетики та оборони.

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй закликала Росію не бити по енергетичній інфраструктурі України та припинити атаки. З цією заявою виступив голова Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Фолькер Тюрк наголосив на тому, що удари по енергетиці, які здійснює РФ на території України, заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Читайте також:

Теги: вибух Київ обстріл Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ – місто пристрасті й спротиву. Телеведуча Марічка Падалко ділиться маршрутами для побачень і поцілунків
Київ – місто пристрасті й спротиву. Телеведуча Марічка Падалко ділиться маршрутами для побачень і поцілунків Києве мій
13 лютого, 08:30
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
16 сiчня, 23:26
Мовознавиця пояснила, чи можна киян називати київцями
Мовознавиця пояснила, чи можна киян називати київцями
19 сiчня, 20:18
На Національному військовому меморіальному кладовищі в Мархалівці продовжують ховати військових
Національне військове кладовище, попри скандал, продовжує поховання: причини
10 лютого, 14:18
Денис Шмигаль провів засідання Штабу
Шмигаль назвав три міста, де найскладніша ситуація з електропостачанням
12 лютого, 22:06
Підзарядити телефон вночі та купити продукти тепер можна у низці супермаркетів у Деснянському районі
Цілодобові супермаркети у Деснянському районі: перелік та адреси
30 сiчня, 13:35
Під час передачі «авансу» у розмірі $5 тис. від одного з «клієнтів», слідчі затримали організатора схеми
У Києві оголошено вирок організатору маршруту через Тису для ухилянтів
4 лютого, 16:41
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 7-8 лютого
6 лютого, 14:00
Пункти незламності у столиці продовжують працювати
Відновлення опалення на Троєщині: скільки будинків мають проблеми з підключенням
10 лютого, 17:49

Новини

На Київщині прогриміли вибухи
На Київщині прогриміли вибухи
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Снігопад у Києві. Кличко особисто виїхав перевірити роботу комунальних служб
Снігопад у Києві. Кличко особисто виїхав перевірити роботу комунальних служб
На станції метро «Теремки» обвалилась стеля (відео)
На станції метро «Теремки» обвалилась стеля (відео)
Снігопад у Києві. Поліція запровадила обмеження для великогабаритного транспорту
Снігопад у Києві. Поліція запровадила обмеження для великогабаритного транспорту
Київ засипає снігом. На дороги виїхала спецтехніка
Київ засипає снігом. На дороги виїхала спецтехніка

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua