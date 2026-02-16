На Київщині прогриміли вибухи

Ціллю росіян була підстанція у Макарівському районі.

У ніч на 16 лютого на Київщині прогриміли потужні вибухи після оголошення ракетної небезпеки. За повідомленням Повітряних сил, окупанти спрямували ракети на регіон.

Як зазначають моніторингові канали, ворог використав ракету «Циркон». Повідомляється, що ціллю росіян була підстанція у Макарівському районі.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові удари по Україні, тому захист неба від балістичних ракет є пріоритетом номер один для держави. Україна вже очікує на нові пакети допомоги, що міститимуть критично важливе обладнання для енергетики та оборони.

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй закликала Росію не бити по енергетичній інфраструктурі України та припинити атаки. З цією заявою виступив голова Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

Фолькер Тюрк наголосив на тому, що удари по енергетиці, які здійснює РФ на території України, заборонені міжнародним гуманітарним правом.