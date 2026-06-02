У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси

Жителі столичних будинків, які постраждали внаслідок обстрілу, стоять у черзі за плівкою

Власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста

У Святошинському та Подільському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 2 червня. У Солом’янському на місцях працюють соціальні працівники району, також постраждалі можуть зателефонувати до соціальних менеджерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Святошинський район

Штаб допомоги у Святошинському районі розгорнули в ліцеї № 40 за адресою вул. Львівська, 6/3. Тут можна отримати консультації та підтримку.

Для консультацій доступні телефони:

(044) 405-92-60 – матеріальна допомога;

099-507-50-90, 093-507-50-90 – юридична допомога від БФ «Право на захист» (пн–пт, 9:00–17:00).

Також працює чат-бот @eopora_bot, де зібрана вся актуальна інформація про виплати та програми підтримки постраждалих.

Подільський район

У Подільському районі розгорнуті координаційні пункти за адресами:

просп. Василя Порика, 14-В;

просп. Європейського Союзу, 64-Г.

У цих штабах фахівці приймають звернення, збирають інформацію про пошкодження та надають необхідні консультації.

Також цілодобово працюють оперативні чергові Подільської РДА. Звернутися можна за телефонами:

(044) 425-25-25;

066-918-18-01.

Солом’янський район

У Солом’янському районі соціальні працівники проводять поквартирний обхід пошкоджених будинків, спілкуються з мешканцями та надають роз’яснення щодо отримання матеріальної допомоги.

Також у районі працюють соціальні менеджери, які допомагають з оформленням документів, консультують, як взяти участь у державній програмі «єВідновлення», міській програмі «Турбота» та як отримати інші види підтримки.

Контакти соціальних менеджерів:

093-471-89-34;

097-532-09-79;

097-917-18-30;

093-833-68-94;

093-986-96-24.

КМДА нагадує, що власники пошкодженого від ворожої атаки житла мають право на допомогу від міста. Подати заяву можна онлайн на Порталі послуг за посиланням.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.

На низці локацій рятувальники та служби ще працюють над ліквідацією наслідків російської атаки на Київ. «Станом на 12:00 медики підтверджують 64 поранених та 6 загиблих киян. На жаль, цифри можуть бути не остаточними», – повідомив голова Київської МВА Тимур Ткаченко у соцмережі.

Внаслідок масованої нічної атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження промислових об’єктів та недобудови, а на територію одного з дитячих садків упав нерозірваний боєприпас.