Обстріл Києва. Нардеп Маріковський розповів, як ракета дивом оминула підʼїзд на Виноградарі

Єгор Голівець
Єгор Голівець
фото: glavcom.ua (ілюстративне)
Ракета прямувала у житловий будинок, але здетонувала після зіткнення зі стовпом високовольтної лінії електропередач

Під час масованої російської атаки одна з ракет прямувала у під’їзд житлового будинку на Виноградарі, однак не долетіла до цілі. Народний депутат України Олександр Маріковський розповів подробиці нічного обстрілу столичного району та його наслідків, інформує «Главком».

Під час атаки по району було випущено дві ракети. «2 ракети на мій Виноградар. Страшні вибухи. Ракета йшла в підʼїзд сусіднього будинку, і мабуть би влучила в підʼїзд, але втрутився стовп високовольтної лінії, і ракета здетонувала не долетівши», – повідомив він.

Нардеп зазначив, що внаслідок вибуху уламками були пошкоджені квартири та автомобілі. За його словами, перший поверх будинку отримав серйозні пошкодження.

«Уламками посікло квартири, перший поверх аварійний, автомобілі посічені уламками, мій також має дірки», – написав Маріковський.

Водночас він наголосив, що обійшлося без загиблих. Маріковський також подякував мешканцям столиці, які під час повітряної тривоги перебували в укриттях та відповідально поставилися до сигналів небезпеки.

«І за це дякую кожному киянину, хто перебуває в укриттях, та серйозно ставиться до повітряних тривог», – зазначив він.

Коментуючи ситуацію на фронті та наслідки російських атак, Маріковський висловив переконання, що Росія не зможе реалізувати свої стратегічні плани.

«Економічний колапс РФ та розпад станеться вже скоро, вогневий контроль над сухопутним коридором в Крим та обʼєктами НПЗ ламає усі плани окупанта виснажувати нас. Поки неадекват взагалі не розуміє що вже не тягне жодну військову ініціативу», – написав народний депутат.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Через наслідки обстрілу в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.  

