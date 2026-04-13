За проїзд в метро 64 грн? Експерт прокоментував захмарну собівартість київської підземки

У Департаменті транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради підрахували, що собівартість проїзду в метро Києва становить 64 грн за пасажира. Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов припустив, що в тариф заклали будівництво нових станцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Новини.Live.

Беспалов зазначив, що розраховував побачити 44 грн за одну поїздку в метро, але не 64 грн. Він прогнозував, що вартість проїзду у громадському транспорті Києва може підвищитися до 30 грн.

«64 гривні мене дуже здивувало. Автобус, тролейбус 37 гривень, схоже. Ну, тобто, я приблизно так і очікував. 64 гривні – це для мене новина», – підкреслив Беспалов.

Експерт вважає, що тут справа не лише в електроенергії. Він нагадав, що Київ нещодавно ухвалив програму розвитку метрополітену на майже 10 млрд грн. Безпосередньо у бюджеті міста на ці цілі поки закладено лише 2,1 млрд грн, а решту частину витрат покладено на КП «Київський метрополітен»..

«Я боюся, що в цьому тарифі вони могли закласти фінансування цієї програми», – наголосив Беспалов.

Нагадаємо, у Департаменті повідомили, що відповідно до фінансового плану КП «Київський метрополітен» на 2026 рік, собівартість перевезення одного пасажира складає 64,53 грн. Там також розповіли про плани розвитку підземки та розширення рухомого складу.

В Департаменті повідомили, що у 2023 році КП «Київський метрополітен» безкоштовно отримало 60 вагонів метро від Варшавського метрополітену. Проте у 2026 році отримання нових вагонів метрополітену не передбачено.

За підрахунками Департаменту загальний обсяг перевезень у Київському метрополітені за 2021-2025 роки становив:

2020 рік – 279 484 тис. пас;

2021 рік – 319 322 тис. пас;

2022 рік – 162 134 тис. пас;

2023 рік – 232 562 тис. пас;

2024 рік – 241 004 тис. пас;

2025 рік – 249 126 тис. пас.

Варто зазначити, що наразі існує відчутна різниця між тим, що платять пасажири, та реальною собівартістю перевезень. Ще до війни Київський метрополітен оцінював собівартість однієї поїздки трохи більше 24 грн, а «Київпастранс» – понад 21 грн. У грудні 2024 року столичний метрополітен оцінював собівартість поїздки у 36,90 грн, це пов'язано зі зміною пасажиропотоку, подорожчанням електроенергії та зростанням витрат на оплату праці фахівців.

Різницю між 8 грн, які платить киянин, і реальною вартістю покриває міський бюджет. Фактично кожен проїзд пасажира дотується платниками податків міста. Міський бюджет щороку виділяє кілька мільярдів гривень на підтримку перевізників.

Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко повідомив, що у Києві переглянуть тарифи на проїзд в громадському транспорті через здорожчання пального та електроенергії.

За словами Кличка, тариф на проїзд у столиці залишається найнижчим в Україні і його не переглядали з 2018 року.

Наразі вартість проїзду в міському пасажирському транспорті Києва залишається незмінною:

автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер – 8 грн за поїздку;

метрополітен – 8 грн за поїздку;

міська електричка – 14,99 грн за поїздку.

Перший мер столиці Леонід Косаківський відреагував на доручення Віталія Кличка підготувати розрахунки щодо нових тарифів у громадському транспорті. Він розібрав поняття «економічно обґрунтованого тарифу» та пояснив, чому київська влада обирає хибний шлях.