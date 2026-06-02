Іван Марчук встановив особистий рекорд на аукціоні Sotheby's

glavcom.ua
Іван Марчук, «Щедра планета», 1994
фото: Sotheby’s
До аукціону картина Марчука перебувала у приватній колекції у США

Картина всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука встановила особистий аукціонний рекорд митця на Sotheby's. Про це повідомляється на сторінці митця у Facebook, інформує «Главком».

За словами Івана Марчука, його роботу продали на аукціоні за 96 тис. євро.

«Щойно лот пішов з молотка за 96000 євро. Особистий аукціонний рекорд на Sotheby’s! Твір перебував у приватній колекції у США. Вітаю нового власника!», – написав художник. 

Картина Івана Марчука «Щедра планета»
фото: Іван Марчук Художник/Facebook

Йдеться про картину «Щедра планета», створену у 1994 році під час перебування митця у США. Роботу виставили на торги одного з найстаріших і найбільших аукціонних домів світу – Sotheby's.

Робота, яка походить із приватної колекції в США, стала одним із топлотів аукціону формату Modern & Contemporary Discoveries, що тривав з 26 травня по 2 червня. Естімейт картини становить 40-60 тис. євро. У підсумку картину продали значно дорожче від попередньої оцінки.

«Sotheby's, лот №19. Щедра планета. Сьогодні мій натюрморт, створений на Манхеттені (Нью Йорк) у період еміграції до США, здобуде свій новий дім. У кожного твору – своя доля...», – писав художник сьогодні вранці. 

Варто зазначити, що на сьогодні Іван Марчук упевнено утримує статус найдорожчого сучасного художника України. Його полотна регулярно з’являються на провідних світових та вітчизняних майданчиках. Доробок митця налічує понад 5 тис. творів, він провів більше 150 персональних і близько 50 колективних виставок.

ТОП-5 картин, за які покупці виклали від $100 тис. до $300 тис.:

  • «Зійшов місяць над Дніпром» (1980), продана за $300 тис., 8 червня 2024 року;
  • «Подих весни» (1995) – $118 тис., 22 травня 2025 року;
  • «Дві Паралелі» (1992) – $100,3 тис., 18 грудня 2025 року;
  • «Золота ніч» (1981) – $96,8 тис., 1 червня 2021 року;
  • «Місячна ніч» (1979) – $88,5 тис., 18 березня 2026 року.

Чергова поява знакової роботи Марчука на Sotheby’s підкреслює стабільний інтерес міжнародних колекціонерів до його спадщини. Сьогодні полотна українського митця прикрашають музейні та приватні зібрання від Європи до США й Австралії.

Нагадаємо, 12 травня відзначив свій день народження народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук. Йому виповнилося 90 років. Із цієї нагоди в столичному мистецькому центрі «Шоколадний будинок» розпочала роботу постійна виставка його творів. Її родзинкою є цикл «Шевченкіана», його цінність у тому, що всі картини серії зберігаються саме у музейних колекціях. З нагоди 90-річного ювілею президент України Володимир Зеленський відзначив Івана Марчука високою державною нагородою – орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

До слова, народний художник України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка Іван Марчук, якому виповнилося 90 років, поділився секретами довголіття. В інтерв’ю «Главкому» митець розповів, що цікавився йогою, правильним харчуванням, а також періодично практикував голодування.

