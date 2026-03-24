Вибухи пролунали у Києві та області: ворог масовано атакує безпілотниками

Під час повітряної тривоги в столиці та області пролунали вибухи

У низці регіонів України оголошена повітряна тривога через масований запуск російських ударних безпілотників. Повітряні сили Збройних Сил України зафіксували рух великої кількості дронів, які заходять у повітряний простір з різних напрямків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили України.

Повітряні Сили попередили про велику кількість безпілотників у різних регіонах України.

Так, ворожі безпілотники фіксують:

у центрі Сумщини,

на півночі та заході Чернігівщини,

на півночі та в центрі Київщини,

у центрі та на заході Черкащини,

на півночі та півдні Вінниччини,

на півдні та заході Кіровоградщини,

на півночі Херсонщини,

на північному сході Миколаївщини.

Також там заявили про рух безпілотників на Київ з півночі.

У Київській обласній військовій адміністрації попереджають, щоб не робили фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

«Главком» писав, що станом на 12:35 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.

До слова, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок влучань та пошкоджень мереж частина споживачів у шістьох регіонах країни опинилася без електропостачання.