Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вибухи пролунали у Києві та області: ворог масовано атакує безпілотниками

Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Столиця перебуває під ворожою атакою
фото з відкритих джерел

Під час повітряної тривоги в столиці та області пролунали вибухи 

У низці регіонів України оголошена повітряна тривога через масований запуск російських ударних безпілотників. Повітряні сили Збройних Сил України зафіксували рух великої кількості дронів, які заходять у повітряний простір з різних напрямків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили України.

Повітряні Сили попередили про велику кількість безпілотників у різних регіонах України.

скриншот з допису Повітряні Сили України

Так, ворожі безпілотники фіксують:

  • у центрі Сумщини,
  • на півночі та заході Чернігівщини,
  • на півночі та в центрі Київщини,
  • у центрі та на заході Черкащини,
  • на півночі та півдні Вінниччини,
  • на півдні та заході Кіровоградщини,
  • на півночі Херсонщини,
  • на північному сході Миколаївщини.

Також там заявили про рух безпілотників на Київ з півночі. 

Карта повітряних тривог станом на зараз

У Київській обласній військовій адміністрації попереджають, щоб не робили фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння. 

Вибухи пролунали у Києві та області: ворог масовано атакує безпілотниками фото 2

Карта укриттів для мешканців Києва

«Главком» писав, що станом на 12:35 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.

До слова, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок влучань та пошкоджень мереж частина споживачів у шістьох регіонах країни опинилася без електропостачання.

Теги: вибух Київ Київщина тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua