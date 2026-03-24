Вибухи пролунали у Києві та області: ворог масовано атакує безпілотниками
Під час повітряної тривоги в столиці та області пролунали вибухи
У низці регіонів України оголошена повітряна тривога через масований запуск російських ударних безпілотників. Повітряні сили Збройних Сил України зафіксували рух великої кількості дронів, які заходять у повітряний простір з різних напрямків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили України.
Повітряні Сили попередили про велику кількість безпілотників у різних регіонах України.
Так, ворожі безпілотники фіксують:
- у центрі Сумщини,
- на півночі та заході Чернігівщини,
- на півночі та в центрі Київщини,
- у центрі та на заході Черкащини,
- на півночі та півдні Вінниччини,
- на півдні та заході Кіровоградщини,
- на півночі Херсонщини,
- на північному сході Миколаївщини.
Також там заявили про рух безпілотників на Київ з півночі.
У Київській обласній військовій адміністрації попереджають, щоб не робили фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.
«Главком» писав, що станом на 12:35 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.
Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.
Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.
До слова, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок влучань та пошкоджень мереж частина споживачів у шістьох регіонах країни опинилася без електропостачання.
