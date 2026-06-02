Нічний удар по Києву: пошкоджено кіностудію імені Олександра Довженка (відео)

Вибиті вікна та вирва від вибуху перед входом до Кіностудії Довженка

Унаслідок обстрілу на території кіностудії зафіксовано пошкодження будівель та мереж

Внаслідок масованого російського обстрілу в ніч на 2 червня у Києві зазнали пошкоджень кілька культурних об'єктів. Серед них – Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка, розташована на Берестейському проспекті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку кіностудії у соцмережах.

Унаслідок вибухової хвилі та падіння уламків на території підприємства зафіксовано значні руйнування будівель та мереж.

«Вибиті вікна. Пробито асфальт. Пошкоджені тепломагістраль та каналізація. Наслідки нічного обстрілу Кіностудії О. Довженка сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Кіностудія імені Олександра Довженка опублікувала кадри наслідків нічного обстрілу. У будівлях вибито вікна, на території пробито асфальт, а також пошкоджено тепломагістраль та каналізаційну систему.



Профільні служби вже працюють на місці, щоб ліквідувати руйнування та…

Наразі на території студії працюють комунальні служби та фахівці, які ліквідовують наслідки атаки й оцінюють масштаби збитків для легендарного підприємства.

Варто зазначити, що російські терористи вже не вперше цілять у легендарну кіностудію, яка є одним із центрів української культурної ідентичності. Раніше підприємство вже зазнавало руйнувань під час масованого обстрілу столиці у липні 2025 року, коли вибуховою хвилею було пошкоджено виробничі приміщення та будівлю готелю.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по столиці. Загалом пошкодження різного ступеня зафіксовані у восьми районах Києва, зокрема і в Шевченківському, де розташована кіностудія. Окрім культурних об'єктів, під ударом опинилися житлові будинки, п'ять медичних закладів, промислові підприємства та інфраструктура IT-парку Unit.City та прилеглий житловий комплекс Unit.Home. Відомо про шістьох загиблих та понад 79 поранених киян.

До слова, «Главком» проаналізував, скільки коштувала Кремлю ця атака.