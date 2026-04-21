Гідравлічні випробування у Києві тривають: куди дзвонити у разі аварійних ситуацій

Комунальники виявляють слабкі місця мереж саме зараз, щоб мінімізувати кількість аварій узимку

У «Київтеплоенерго» закликають киян бути обережними поблизу місць аварій та огороджувальних конструкцій

Сьогодні, 21 квітня, в Оболонському районі столиці зафіксували пошкодження теплової мережі з витоком теплоносія назовні. Аварія сталася під час планових гідравлічних випробувань мереж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КП «Київтеплоенерго».

Пошкодження трубопроводу на вулиці Левка Лук’яненка сталося об 11:30. Як пояснили в комунальному підприємстві, витік теплоносія став наслідком підвищеного тиску, який подають у труби під час обов’язкових перевірок на щільність та міцність. Наразі аварійна бригада вже локалізувала ділянку, тиск у трубопроводах знижено.

Ремонтні роботи тривають, їх обіцяють завершити у максимально стислі строки.

Нагадаємо, що у низці районів Києва тривають масштабні гідравлічні випробування – це частина обов’язкової підготовки до наступного опалювального сезону. Комунальники виявляють слабкі місця мереж саме зараз, щоб мінімізувати кількість аварій узимку.

Що робити, якщо ви помітили пошкодження тепломережі?

У «Київтеплоенерго» закликають киян бути обережними поблизу місць аварій та огороджувальних конструкцій:

дотримуйтесь дистанції щонайменше 10 метрів від місця самого пошкодження чи огороджувальних конструкцій, що встановлюють на період ремонту й відновлення;

оминайте ділянки з аварійним пошкодженням, виберіть тимчасово інші маршрути пересування, оскільки під час ремонту існує ризик розмивання ґрунту теплоносієм, можливе руйнуванням асфальтного покриття тощо.

Куди повідомляти про пошкодження трубопроводу у Києві?

Якщо ви першим виявили витік та ймовірне пошкодження мереж, комунальні служби закликають негайно повідомити про це через:

сервіс ДІМ.1557 (https://dim1557.kyiv.ua/login/), що допомагає киянам повідомляти про комунальні проблеми і передавати для вирішення виконавцям;

контактний центр міста Києва 1551 (https://1551.gov.ua/);

локальні диспетчерські служби для передачі в роботу відповідальним виконавцям тощо.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно начальниці одного з відділів КП «Київтеплоенерго» за фактом службової недбалості під час ремонту тепломереж. Слідство встановило, що під час ремонту теплових мереж у мікрорайоні Троєщина, профінансованого з бюджету столиці на суму близько 9,4 млн грн, фігурантка неналежно виконала свої обов’язки.