Головна Київ Новини
search button user button menu button

Нова вартість паркування у Києві: скільки коштуватиме година та для кого діятимуть знижки

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У більшості районів міста старі таблички вже демонтовано, триває підготовка до друку оновлених
фото: «Київтранспарксервіс»

Погодження розпорядження про нові тарифи триває

У столиці готуються до зміни вартості паркування на муніципальних майданчиках. Наразі комунальники вже почали оновлювати інформаційні таблички з актуальними цінами. Про це розповів директор КП «Київтранспарксервіс» Олександр Сергєєнков, інформує «Главком».

За словами Сергєєнкова, загалом у місті замінять 1249 табличок, цього разу їх виготовленням займається не приватний підрядник, а комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».

Наразі триває погодження розпорядження про нові тарифи. Очікується, що вартість години паркування зросте на 5 грн і становитиме:

  • І зона (центр): 40 грн/год;
  • ІІ зона (прецентр): 30 грн/год;
  • ІІІ зона (спальні райони): 10 грн/год.

Як повідомив директор «Київтранспарксервісу», місто планує запровадити суттєві знижки на місячні абонементи для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету Києва. Для них пропонують спеціальні ціни, що діятимуть щонайменше до кінця 2026 року:

  • 299 грн – для третьої зони;
  • 999 грн – для другої зони;
  • 1499 грн – безліміт по всьому місту.

Оплатити послуги можна буде через застосунок «Київ Цифровий». Крім того, у «Київтранспарксервісі» працюють над альтернативними способами оплати, зокрема через паркомати, які зможуть функціонувати автономно навіть під час блекаутів.

Нагадаємо, собівартість проїзду у громадському транспорті Києва на сьогодні становить 44 грн. Протягом найближчих двох-трьох місяців влада має визначити нову вартість тарифу для пасажирів. За словами посадовця, остаточна ціна квитка на метро та наземний транспорт наразі невідома, проте у мерії не планують «виходити за межі загальнодержавної ціни». Тариф формується на основі витрат на заробітну плату працівників, вартості пального, запчастин, електроенергії та амортизації.

Теги: Київ ціни КМДА парковка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua