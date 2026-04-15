Нова вартість паркування у Києві: скільки коштуватиме година та для кого діятимуть знижки

У більшості районів міста старі таблички вже демонтовано, триває підготовка до друку оновлених

Погодження розпорядження про нові тарифи триває

У столиці готуються до зміни вартості паркування на муніципальних майданчиках. Наразі комунальники вже почали оновлювати інформаційні таблички з актуальними цінами. Про це розповів директор КП «Київтранспарксервіс» Олександр Сергєєнков, інформує «Главком».

За словами Сергєєнкова, загалом у місті замінять 1249 табличок, цього разу їх виготовленням займається не приватний підрядник, а комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху».

Наразі триває погодження розпорядження про нові тарифи. Очікується, що вартість години паркування зросте на 5 грн і становитиме:

І зона (центр): 40 грн/год;

ІІ зона (прецентр): 30 грн/год;

ІІІ зона (спальні райони): 10 грн/год.

Як повідомив директор «Київтранспарксервісу», місто планує запровадити суттєві знижки на місячні абонементи для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету Києва. Для них пропонують спеціальні ціни, що діятимуть щонайменше до кінця 2026 року:

299 грн – для третьої зони;

999 грн – для другої зони;

1499 грн – безліміт по всьому місту.

Оплатити послуги можна буде через застосунок «Київ Цифровий». Крім того, у «Київтранспарксервісі» працюють над альтернативними способами оплати, зокрема через паркомати, які зможуть функціонувати автономно навіть під час блекаутів.

Нагадаємо, собівартість проїзду у громадському транспорті Києва на сьогодні становить 44 грн. Протягом найближчих двох-трьох місяців влада має визначити нову вартість тарифу для пасажирів. За словами посадовця, остаточна ціна квитка на метро та наземний транспорт наразі невідома, проте у мерії не планують «виходити за межі загальнодержавної ціни». Тариф формується на основі витрат на заробітну плату працівників, вартості пального, запчастин, електроенергії та амортизації.