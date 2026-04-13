$20 тис. за «діагноз»: на Київщині затримано медсестру обласного тубдиспансеру

Подружжя затримали під час отримання останньої частини хабаря
На Київщині правоохоронці затримали подружжя, яке підозрюється в організації схеми ухилення від мобілізації. За матеріалами справи, за гроші вони пропонували військовозобов'язаним фіктивний діагноз і ІІ групу інвалідності. Про це у понеділок, 13 квітня, повідомили у Службі безпеки України та Київській обласній прокуратурі, інформує «Главком»

Слідство встановило, що для підробки медичної документації медсестра обласного тубдиспансеру разом зі своїм чоловіком залучила знайомих лікарів різного профілю.

«Правоохоронці затримали подружню пару у Бучанському районі «на гарячому» під час отримання грошей від клієнта», – розповіли в СБУ.

Як повідомили у Київській обласній прокуратурі, свої «послуги» подружжя оцінило у $20 тис. Правоохоронці задокументували дві передачі коштів на суму $8 тис. Під час отримання останньої частини у $12 тис. їх затримали.

Обом оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Жінці суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку – домашній арешт. Прокурори Київської обласної прокуратури не погоджуються з таким рішенням щодо чоловіка та готують апеляційну скаргу, зазначається у повідомленні.

Раніше у Києві правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон до ЄС через Білорусь.  32-річний уродженець Черкащини разом зі спільниками організовував незаконні маршрути для виїзду чоловіків за кордон. «Клієнтів» із Києва вивозили через блокпости на північ Київської області – максимально близько до кордону, а їхні речі пересилали окремо поштою.

Також Офіс генерального прокурора викрив схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон під виглядом учасників музичних колективів. Організаторкою виявилася громадянка України, яка реєструвалася як фізична особа-підприємець у сфері культури та пропонувала чоловікам «оформлення» у складі нібито музичних гуртів.

$20 тис. за «діагноз»: на Київщині затримано медсестру обласного тубдиспансеру
