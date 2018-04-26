  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На Оболоні Hyundai «обійняв» стовп: троє постраждалих

    В автомобіля лопнула шина, і машина на великій швидкості вилетіла на клумбу
    У середу, 25 квітня, на площі Сантьяго-де-Чилі в Оболонському районі Києва автомобіль Hyundai Accent врізався у стовп.  Аварія трапилася близько 22:50. Про це повідомляє Інформатор. За попередніми даними, автомобіль Hyundai Accent рухався по вулиці Героїв Сталінграда, і, попередньо, перед площею Сантьяго-де-Чилі у авто лопнула шина на
    • 26 Квiтня, 09:13
    • Розсилка
    ДТП на&nbsp;площі Сантьяго-де-Чилі
    Фото: Інформатор
    ДТП на площі Сантьяго-де-Чилі

    В автомобіля лопнула шина, і машина на великій швидкості вилетіла на клумбу

    У середу, 25 квітня, на площі Сантьяго-де-Чилі в Оболонському районі Києва автомобіль Hyundai Accent врізався у стовп.  Аварія трапилася близько 22:50. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними, автомобіль Hyundai Accent рухався по вулиці Героїв Сталінграда, і, попередньо, перед площею Сантьяго-де-Чилі у авто лопнула шина на передньому лівому колесі. Як розповів пасажир авто, машина стала некерована і на великій швидкості вилетіла на клумбу, проїхала 10 метрів і врізалася в стовп.

    Від удару машина отримала значні пошкодження. В авто перебували 4 людини: всі вони поверталися зі змагань барменів. В результаті аварії водій і два пасажири госпіталізовані з черепно-мозковими травмами та забоями грудної клітини.

    Один пасажир відмовився від госпіталізації. Він стверджує, що водій і пасажири були тверезі.

    На місці працювали патрульні і слідчий. Правоохоронці з'ясовують подробиці того, що сталося.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    На Оболоні Hyundai «обійняв» стовп: троє постраждалих
    На Оболоні Hyundai «обійняв» стовп: троє постраждалих
    На Оболоні Hyundai «обійняв» стовп: троє постраждалих
    На Оболоні Hyundai «обійняв» стовп: троє постраждалих
    На Оболоні Hyundai «обійняв» стовп: троє постраждалих
    На Оболоні Hyundai «обійняв» стовп: троє постраждалих
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 26 квітня на Великій Житомирській, 25/2 не поділили дорогу Skoda Oktavia і Subaru Forester. 

    Читайте також
    ДТП Київ водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ