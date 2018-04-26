На Оболоні Hyundai «обійняв» стовп: троє постраждалих

В автомобіля лопнула шина, і машина на великій швидкості вилетіла на клумбу

У середу, 25 квітня, на площі Сантьяго-де-Чилі в Оболонському районі Києва автомобіль Hyundai Accent врізався у стовп. Аварія трапилася близько 22:50. Про це повідомляє Інформатор. За попередніми даними, автомобіль Hyundai Accent рухався по вулиці Героїв Сталінграда, і, попередньо, перед площею Сантьяго-де-Чилі у авто лопнула шина на



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Фото: Інформатор ДТП на площі Сантьяго-де-Чилі

В автомобіля лопнула шина, і машина на великій швидкості вилетіла на клумбу

У середу, 25 квітня, на площі Сантьяго-де-Чилі в Оболонському районі Києва автомобіль Hyundai Accent врізався у стовп. Аварія трапилася близько 22:50. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, автомобіль Hyundai Accent рухався по вулиці Героїв Сталінграда, і, попередньо, перед площею Сантьяго-де-Чилі у авто лопнула шина на передньому лівому колесі. Як розповів пасажир авто, машина стала некерована і на великій швидкості вилетіла на клумбу, проїхала 10 метрів і врізалася в стовп.

Від удару машина отримала значні пошкодження. В авто перебували 4 людини: всі вони поверталися зі змагань барменів. В результаті аварії водій і два пасажири госпіталізовані з черепно-мозковими травмами та забоями грудної клітини.

Один пасажир відмовився від госпіталізації. Він стверджує, що водій і пасажири були тверезі.

На місці працювали патрульні і слідчий. Правоохоронці з'ясовують подробиці того, що сталося.

Як повідомлялося, 26 квітня на Великій Житомирській, 25/2 не поділили дорогу Skoda Oktavia і Subaru Forester.