  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Оболоні на день буде перекрито вулицю (схема)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дорожники асфальтують ділянку вул. Героїв Дніпра від вул. Зої Гайдай до вул. Богатирської - На Оболоні на день буде перекрито вулицю (схема)
    Дорожники асфальтують ділянку вул. Героїв Дніпра від вул. Зої Гайдай до вул. Богатирської
    Фото з відкритих джерел

    Дорожники завершують середній ремонт покриття на вул. Героїв Дніпра

    У середу, 20 жовтня, з 11:00 до 20:00 на вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва буде частково обмежено рух через ремонт. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Дорожники завершують середній ремонт покриття на вул. Героїв Дніпра (ділянка від вул. Зої Гайдай до вул. Богатирської). Упродовж 20 жовтня ділянку асфальтуватимуть.

    У «Київавтодорі» рекомендують об’їжджати ремонт маршрутом: вул. Лугова – вул. Маршала Тимошенка.

    Нагадаємо, до 15 листопада на Наддніпрянському шосе частково обмежено рух транспорту.

    На естакаді Південного мосту триває ремонт опор із заміною деформаційних швів. Роботи, які розпочали на початку серпня, досі тривали під проїжджою частиною. З 2 жовтня розпочався ремонт на проїжджій частині мосту, зокрема у напрямку лівого берега. Ремонтні роботи триватимуть до середини грудня.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Оболоні на день буде перекрито вулицю (схема)