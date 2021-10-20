На Оболоні на день буде перекрито вулицю (схема)

Дорожники завершують середній ремонт покриття на вул. Героїв Дніпра

У середу, 20 жовтня, з 11:00 до 20:00 на вул. Героїв Дніпра в Оболонському районі Києва буде частково обмежено рух через ремонт. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Дорожники завершують середній ремонт покриття на вул. Героїв Дніпра (ділянка від вул. Зої Гайдай до вул. Богатирської). Упродовж 20 жовтня ділянку асфальтуватимуть.

У «Київавтодорі» рекомендують об’їжджати ремонт маршрутом: вул. Лугова – вул. Маршала Тимошенка.

Нагадаємо, до 15 листопада на Наддніпрянському шосе частково обмежено рух транспорту.

На естакаді Південного мосту триває ремонт опор із заміною деформаційних швів. Роботи, які розпочали на початку серпня, досі тривали під проїжджою частиною. З 2 жовтня розпочався ремонт на проїжджій частині мосту, зокрема у напрямку лівого берега. Ремонтні роботи триватимуть до середини грудня.