Дрони атакували нафтобазу у Феодосії, заяви Трампа: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 13 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Трамп зробив декілька заяв про російсько-українську війну, в окупованому Криму дрони атакували нафтобазу, росіяни обстріляли Запорізьку область, Харків та Суми.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп у коментарі щодо постачання Україні ракет Tomahawk підтвердив, що Києву потрібні системи ППО Patriot, а також що загалом існує запит на ракети дальньої дії. Водночас він назвав Tomahawk «новим рівнем ескалації» і не виключив, що може порушити це питання в діалозі з Росією.

Трамп заявив, що Україна тримається дуже гідно, зокрема, на полі бою проти російських окупантів.

«Відверто, віддаю Україні належне – вона тримається дуже гідно. Українці – справді добрі бійці. Вони дуже хороші бійці. Вважаю, що путін виглядав би добре, якби врегулював це. І я думаю, що він це владнає, але подивимося. А якщо він цього не зробить, для нього це погано закінчиться», – сказав він.

Вибухи та пожежа на нафтобазі у Феодосії

У тимчасово окупованій Феодосії повторно сталися атаки на місцеву нафтобазу за допомогою безпілотників. Внаслідок ударів сталася потужна пожежа, що охопила об'єкт.

Інформацію про атаку підтвердив місцевий гауляйтер Сергій Аксьонов, який заявив, що в результаті атаки на нафтобазу виникла масштабна пожежа. Очевидці повідомляють про значне загоряння. На кадрах, що поширили місцеві канали, видно величезний стовп диму.

Подробиці про масштаби збитків та кількість постраждалих залишаються невідомими.

Обстріл українських міст

Харків

Російські окупанти вдарили по Харкову. Під обстрілом опинився Шевченківський район.

Перші повідомлення про «прильоти» з’явилися близько 21:30, згодом було підтверджено ще два удари. Наразі зафіксовано вибиті вікна у двох двоповерхових будинках, а також у кількох приватних оселях.

Суми

Ворожий ударний безпілотник влучив у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару сталося загоряння нежитлового приміщення, а також пошкоджено вікна в кількох багатоквартирних будинках.

Попередньо, жертв і поранених немає. Одна жінка звернулася за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес – лікарі надали необхідну допомогу, від госпіталізації вона відмовилася.

На місці працюють всі екстрені служби, триває обстеження пошкоджень і ліквідація наслідків атаки.

Запорізька область

Російські терористи атакували Запорізьку область. В Оріхівській громаді Пологівського району Запорізької області 32-річний чоловік загинув внаслідок російської атаки. Ворожий FPV-дрон влучив у автомобіль, внаслідок чого водій загинув на місці.

Згідно з останніми даними, троє осіб отримали поранення, що стався у селі Новопавлівка. 36-річний чоловік, брат загиблого, а також дві молодші сестри, 17 та 19 років, були травмовані. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.