Захід попросив Швецію відкласти постачання Gripen Україні

Причиною паузи у постачанні Gripen називають технічні та інфраструктурні труднощі

Авіаційна коаліція попросила Швецію тимчасово не передавати Україні багатоцільові винищувачі Gripen, щоб уникнути ускладнень у навчанні та обслуговуванні кількох типів літаків одночасно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар міністра оборони Швеції Пола Йонсона в Мілітарний.

На брифінгу в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі Поль Йонсон пояснив, що одночасна експлуатація трьох типів бойових літаків F-16, Mirage та Gripen наразі створює складнощі для української авіації. «Думаю, було б складно одночасно вводити три типи бойових літаків», – зазначив міністр.

Відповідаючи на питання щодо можливої відправки Gripen до України він сказав: «Але, як ви, мабуть, знаєте, авіаційна коаліція порадила нам поки що утриматися від цього кроку й натомість зосередитися на наших літаках ДРЛВ», – прокоментував Поль Йонсон.

Раніше питання можливості поставки Gripen піднімалося під час інтерв’ю першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, який підтвердив зацікавленість України, але не уточнив терміни чи конкретні моделі літаків. «Практично, ви номенклатуру назвали правильно, але деталізувати, коли, що, який, я не буду», – відповів тоді Гаврилюк.

Нагадаємо, що Україна очікує поставки сучасних шведських багатоцільових винищувачів Gripen, які доповнять вже наявні американські F-16 та французькі Mirage. За словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, точну кількість літаків наразі не розголошують, але вони скоро з’являться в повітрі над Україною. Постачання відбувається в межах європейської ініціативи Purl, до якої вже долучилися кілька країн ЄС та Канада, виділивши на це $2 млрд.





