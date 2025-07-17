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У Києві відкрито величезний майданчик для вигулу та дресирування собак: адреса

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві відкрито величезний майданчик для вигулу та дресирування собак: адреса
У парку «Наталка» створено майданчик для вигулу та дресирування собак загальною площею 1 250 кв. м
фото: Ніна Петрович/Facebook

Планується облаштувати ще один майданчик для вигулу собак – у парку «Орлятко» в Солом’янському районі

В Оболонському районі Києва, на території парку «Наталка», відкрили новий сучасний майданчик для вигулу та дресирування собак загальною площею 1 250 кв. м. Про це повідомив виконувач обовʼязків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергій Сабуров, інформує «Главком».

За словами чиновника, майданчик облаштовано силами наших комунальних підприємств – КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» спільно з КП УЗН Оболонського району – в межах виконання Міської цільової програми поводження з тваринами в місті Києві на 2024–2025 роки. 

«На майданчику встановили тренувальні снаряди та спеціалізовані урни для безпечного й активного перебування на ньому як людей, так і тварин», – повідомив Сергій Сабуров.

Він анансував створення ще одиного майданчика для вигулу собак – у парку «Орлятко» в Солом’янському районі, який мають відкрити вже до кінця цього року.

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На території парку «Наталка», відкрили новий сучасний майданчик для вигулу та дресирування собак загальною площею 1 250 кв. м
фото: Офіційний портал Києва

У Департаменті закликають відвідувачів дбайливо ставитися до обладнання, прибирати за своїми улюбленцями та поважати інших на майданчику.

Раніше «Главком» писав, що киян закликають не залишати тварин у транспортних засобах у спекотні дні, оскільки це становить серйозну загрозу для їхнього життя та здоров’я. Адже вже за лічені хвилини температура салону навіть у затінку може критично підвищитись, що становить серйозну загрозу для життя тварин. У більшості з них терморегуляція відбувається завдяки пришвидшеному диханню. Однак у задушливому, розпеченому просторі ця здатність суттєво знижується, що призводить до перегріву організму, зневодненню та навіть загибелі. У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА звернули увагу на те, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, залишення домашнього улюбленця напризволяще тягне за собою накладання штрафу на власників у розмірі від 3 400 до 5 950 грн із конфіскацією тварини, якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

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Теги: лікарня Київ тварини парк

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