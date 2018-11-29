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    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)

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    На вулиці Бориспільській прибрали МАФи, в яких торгували алкоголем - На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    На вулиці Бориспільській прибрали МАФи, в яких торгували алкоголем
    Фото: Андрій Андрєєв

    Комунальники «Київблагоустрій» демонтували алкогольні МАФи

    Сьогодні, 29 листопада, на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі Києва комунальниками були демонтовані дві «наливайки». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. директора КП «Київблагоустрій» Андрій Андрєєв.

    «Оці «шалмани» посеред лісу – це насправді дуже потужні наливайки, що зачаїлись на самісінькому краю столиці (на Бориспільській 17 та 34). Торгівля спиртовою отрутою там йшла дуже жваво», - зазначив він.

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    Обидві наливайки було ліквідовано працівниками КП «Київблагоустрій».

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    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    На околиці Києва у лісі ліквідовано дві потужні «наливайки» (фото)
    Фото: Андрій Андрєєв

    Як повідомлялося, минулого тижня співробітники КП «Київблагоустрій» демонтували 27 незаконних тимчасових споруд.

    З початку 2018 року у Києві було знесено майже 60 кіосків, які торгували алкоголем.

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    Київ торгівля алкоголь благоустрій
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