На Окружній у Києві фура збила на смерть жінку (фото)



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Смертельна ДТП на вул. Академіка Заболотного Фото: ДТП

Жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу

У ніч на середу, 10 квітня, на вулиці Академіка Заболотного, 35 в Києві сталася смертельна ДТП за участю пішохода: фура Renault Magnum збила жінку.

Виклик на лінію 102 надійшов близько 1:50. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, жінка розпивала алкогольні напої з друзями. Вони поверталися додому і переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. У цей момент з боку Столичного шосе їхала фура.

З невідомих причин вантажівка збила жінку. Медикам, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

Особа загиблої встановлена. Нею виявилася жителька Кіровоградської області 1988 року народження.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Що саме стало причиною ДТП і деталі інциденту з'ясовуються.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 10 квітня, на Вишгородській трасі сталася ДТП, в якій серйозно постраждали дві людини. Недалеко від села Нові Петрівці автомобіль Volkswagen з'їхав з дороги на ділянку ремонту, зробив кілька кульбітів в повітрі і загорівся.