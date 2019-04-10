Під Києвом Volkswagen на великій швидкості перекинувся і загорівся (фото, відео)



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Уламки Volkswagen розкидані на десятки метрів навколо місця ДТП Фото: Інформатор

Водій і пасажир автомобіля отримали серйозні травми

У середу, 10 квітня, на Вишгородській трасі сталася ДТП, в якій серйозно постраждали дві людини. Недалеко від села Нові Петрівці автомобіль Volkswagen з'їхав з дороги на ділянку ремонту, зробив кілька кульбітів в повітрі і загорівся.

Про це повідомляє Інформатор.

За словами свідків, Volkswagen рухався на великій швидкості з боку селища Водогін в напрямку Нових Петрівців. Проїжджаючи повз перехрестя з круговим рухом, водій не впорався з керуванням, влетів у вириту ремонтниками яму, підскочив і, зробивши кілька переворотів, став горіти.

Автівки, які проїжджали мимо, зупинилися і допомогли покинути салон водієві і пасажирові. Двоє чоловіків отримали серйозні травми: у одного з них відкрита черепно-мозкова травма, а другий пошкодив хребет.

Постраждалих госпіталізували медики. Уламки Volkswagen виявилися розкиданими на десятки метрів навколо місця ДТП.

Правоохоронці кажуть, що з моменту початку ремонту на ділянці з круговим рухом це місце стало аварійним.

Недалеко від вирваного двигуна Volkswagen лежали єврономери і елементи кузова від автомобіля, який також постраждав тут зовсім недавно.

На місці працювала слідчо-оперативна група, деталі інциденту з'ясовуються.