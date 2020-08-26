  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На парковці в центрі Києва горів автомобіль (відео)

    • Розсилка
    До ліквідації загорання автівки було залучено 10 рятувальників - На парковці в центрі Києва горів автомобіль (відео)
    До ліквідації загорання автівки було залучено 10 рятувальників
    Фото: скріншот відео

    Внаслідок пожежі автомобіль отримав серйозні пошкодження

    У вівторок, 25 серпня, на вул. Омеляновича-Павленка, 19 у Печерському районі столиці горів автомобіль. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:09.

    До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних частин. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла в моторному відсіку автомобіля Volkswagen Transporter, який був припаркований на стоянці. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 14:19 пожежу було локалізовано, а о 14:23 - повністю ліквідовано.

    Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, передня частина автомобіля, салон та лобове скло.

    До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ