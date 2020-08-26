На парковці в центрі Києва горів автомобіль (відео)



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До ліквідації загорання автівки було залучено 10 рятувальників Фото: скріншот відео

Внаслідок пожежі автомобіль отримав серйозні пошкодження

У вівторок, 25 серпня, на вул. Омеляновича-Павленка, 19 у Печерському районі столиці горів автомобіль. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:09.

До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних частин. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла в моторному відсіку автомобіля Volkswagen Transporter, який був припаркований на стоянці. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 14:19 пожежу було локалізовано, а о 14:23 - повністю ліквідовано.

Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, передня частина автомобіля, салон та лобове скло.

До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих та травмованих немає.

Причина пожежі з'ясовується правоохоронними органами.