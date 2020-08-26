На парковці в центрі Києва горів автомобіль (відео)
Внаслідок пожежі автомобіль отримав серйозні пошкодження
У вівторок, 25 серпня, на вул. Омеляновича-Павленка, 19 у Печерському районі столиці горів автомобіль. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14:09.
До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних частин. Вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла в моторному відсіку автомобіля Volkswagen Transporter, який був припаркований на стоянці. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.
О 14:19 пожежу було локалізовано, а о 14:23 - повністю ліквідовано.
Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік, передня частина автомобіля, салон та лобове скло.
До ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.
Загиблих та травмованих немає.
Причина пожежі з'ясовується правоохоронними органами.