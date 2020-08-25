Під Києвом горіло торф’яне поле (фото)



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Вогнем знищене торф’яне поле окремими осередками на загальній площі 0,1 га Фото: ДСНС

Рятувальники майже 6 годин боролися з вогнем

У вівторок, 25 серпня, сталося загорання торфу в поймі річки Здвиж поблизу с. Красний Ріг Бородянського району.

Рятувальниками Бородянського району було здійснено об’їзд місць залягання торфу, де перед цим мали місця горіння трав’яного настилу, та виявлено горіння торфу окремими осередками на загальній площі 0,1 га, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

О 08:00 до місця пожежі було направлено чергові караули пожежних частир смт Бородянка та смт Клавдієво-Тарасове.

Пожежу було локалізовано о 12:19 та повністю ліквідовано о 13:47.

В результаті пожежі вогнем знищене торф’яне поле окремими осередками на загальній площі 0,1 га.

Причина пожежі встановлюється.