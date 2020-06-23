На період карантину мерія Києва змінила режим роботи



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На період протиепідемічних заходів обмежено доступ до будівлі столичної мерії

КМДА і районні держадміністрації працюватимуть з 8 години ранку

На період дії карантину внесено зміни у режим роботи будівлі адміністративного комплексу на вулиці Хрещатик, 36 та районних в місті Києві державних адміністрацій. Про це поінформував керівник апарату Київської міської держадміністрації Дмитро Загуменний.

Так, із 23 червня адміністративний комплекс на вулиці Хрещатик, 36 та районні в місті Києві державні адміністрації працюватимуть за таким режимом:

понеділок – четвер: з 8:00 до 17:00;

з 8:00 до 17:00; п’ятниця: з 8:00 до 15:45;

з 8:00 до 15:45; перерва: з 12:00 до 12:45.

Нагадаємо, що для запобігання поширенню захворювання Covid-19 на території Києва, тимчасово, на період протиепідемічних заходів, обмежено доступ до будівлі столичної мерії на вулиці Хрещатик, 36.

«Важливо, що громадяни можуть реалізувати право на звернення до київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської ради, надіславши письмове звернення поштою, з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку. Громадяни можуть залишити письмові звернення у скриньках, розміщених біля центрального входу до адмінбудівлі на вулиці Хрещатик, 36», - нагадали у КМДА.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 червня епідситуація у Києві відповідає критеріям, що дозволяють перехід міста до наступного етапу карантину.

Як повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві, рішення щодо послаблення карантинних заходів на території Києва буде прийнято на позачерговому засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА найближчим часом.