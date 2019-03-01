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    На підземній парковці у Києві з’явився казковий мурал (фото)

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    Мурал на парковці&nbsp;ТРЦ &laquo;Rive Gauche&raquo;&nbsp; - На підземній парковці у Києві з’явився казковий мурал (фото)
    Мурал на парковці ТРЦ «Rive Gauche» 
    Фото: Віталій Гідеван, Facebook

    Художник привітав киян з весною новим муралом

    У Києві на парковці торгово-розважального центру Rive Gauche з’явився яскравий мурал – казковий кролик.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook автор муралу, художник Віталій Гідеван.

    «Ура, до нас прийшла довгоочікувана весна. На календарі 1 березня, а це значить, потрібно вилазити із зимової сплячки. Саме час замінити сумні емодзі на веселі усмішки і бадьоро зустріти своє нове життя. Адже гарний настрій - запорука успіху. А цей казковий кролик намальований на парковці ТРЦ «Rive Gauche» з найбільшим в Україні гіпермаркетом «Ашан», - написав художник.

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    На підземній парковці у Києві з’явився казковий мурал (фото)
    На підземній парковці у Києві з’явився казковий мурал (фото)
    На підземній парковці у Києві з’явився казковий мурал (фото)
    Фото: Віталій Гідеван, Facebook

    Раніше Гідеван вже створив кілька муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова. 

    А у Дніпровському районі Києва з’явився новий мурал, на якому зображений чарівний Пегас.

    Напередодні новорічних свят у Києві з’явився новий мурал, на якому зображено символ 2019 року – свиня.

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