На підземній парковці у Києві з’явився казковий мурал (фото)



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Мурал на парковці ТРЦ «Rive Gauche» Фото: Віталій Гідеван, Facebook

Художник привітав киян з весною новим муралом

У Києві на парковці торгово-розважального центру Rive Gauche з’явився яскравий мурал – казковий кролик.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook автор муралу, художник Віталій Гідеван.

«Ура, до нас прийшла довгоочікувана весна. На календарі 1 березня, а це значить, потрібно вилазити із зимової сплячки. Саме час замінити сумні емодзі на веселі усмішки і бадьоро зустріти своє нове життя. Адже гарний настрій - запорука успіху. А цей казковий кролик намальований на парковці ТРЦ «Rive Gauche» з найбільшим в Україні гіпермаркетом «Ашан», - написав художник.

Раніше Гідеван вже створив кілька муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова.

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