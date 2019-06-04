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    На Подолі невідомі викрали людину, заштовхавши в багажник автомобіля

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    По Києву поліція ввела оперативний план &laquo;Перехоплення&raquo; - На Подолі невідомі викрали людину, заштовхавши в багажник автомобіля
    По Києву поліція ввела оперативний план «Перехоплення»

    Свідки не побачили стать людини, яку силоміць заштовхали в багажник

    В ніч на 4 червня на лінію «102» зателефонував свідок викрадення людини, яке сталося в Подільському районі столиці. Він повідомив, що на вулиці Нижній Вал невідомі схопили людину, заштовхали її в багажник і поїхали в невідомому напрямку.

    О 23:10 по всьому Києву поліція ввела оперативний план «Перехоплення». Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

    Свідки не побачили стать людини, яку силоміць заштовхали в багажник. Вони сказали, що автомобіль Honda Accord був синього кольору і з номерами Одеської області. Попередні номерні знаки машини: «ВН 3583 СЕ».

    Інформація уточнюється, патрульні екіпажі столиці шукають автомобіль за заявленими прикметами.

    Нагадаємо, в селі Чубинське Бориспільського району група з трьох осіб із застосуванням зброї викрала чоловікаПісля чого зловмисники завезли його до лісу, стріляли в потерпілого з травматичної зброї та телефонували його дружині. В неї вимагали за звільнення чоловіка 30 тисяч доларів США та автомобіль. Після отримання грошових коштів та автомобіля «Мерседес С200» зловмисники відпустили чоловіка. Викрадачів затримано.

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