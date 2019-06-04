На Подолі невідомі викрали людину, заштовхавши в багажник автомобіля



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По Києву поліція ввела оперативний план «Перехоплення»

Свідки не побачили стать людини, яку силоміць заштовхали в багажник

В ніч на 4 червня на лінію «102» зателефонував свідок викрадення людини, яке сталося в Подільському районі столиці. Він повідомив, що на вулиці Нижній Вал невідомі схопили людину, заштовхали її в багажник і поїхали в невідомому напрямку.

О 23:10 по всьому Києву поліція ввела оперативний план «Перехоплення». Про це повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела.

Свідки не побачили стать людини, яку силоміць заштовхали в багажник. Вони сказали, що автомобіль Honda Accord був синього кольору і з номерами Одеської області. Попередні номерні знаки машини: «ВН 3583 СЕ».

Інформація уточнюється, патрульні екіпажі столиці шукають автомобіль за заявленими прикметами.

Нагадаємо, в селі Чубинське Бориспільського району група з трьох осіб із застосуванням зброї викрала чоловіка. Після чого зловмисники завезли його до лісу, стріляли в потерпілого з травматичної зброї та телефонували його дружині. В неї вимагали за звільнення чоловіка 30 тисяч доларів США та автомобіль. Після отримання грошових коштів та автомобіля «Мерседес С200» зловмисники відпустили чоловіка. Викрадачів затримано.