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    На Подолі трамвай зійшов з рейок: рух паралізовано

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    Рух трамваїв №18 тимчасово заблоковано - На Подолі трамвай зійшов з рейок: рух паралізовано
    Фото: Інформатор
    Рух трамваїв №18 тимчасово заблоковано

    Ремонтні служби працюють над ліквідацією аварії і відновлення руху трамваїв

    У понеділок, 27 серпня, на Подолі у Києві трамвай зійшов з рейок. Через це рух електротранспорту зупинено.

    З 9:50 тимчасово заблоковано рух трамвая №18. Про це Інформатор дізнався від «Київпастрансу».

    На місце події вже відправили ремонтні служби для термінової ліквідації аварії і відновлення руху за маршрутом від Житнього ринку (вулиця Верхній Вал, 18) до Контрактової площі.

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    На Подолі трамвай зійшов з рейок: рух паралізовано
    На Подолі трамвай зійшов з рейок: рух паралізовано
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 26 серпня в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Покровської сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися інкасаторський Mercedes Sprinter і Volkswagen Polo.

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