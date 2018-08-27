На Подолі трамвай зійшов з рейок: рух паралізовано



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор Рух трамваїв №18 тимчасово заблоковано

Ремонтні служби працюють над ліквідацією аварії і відновлення руху трамваїв

У понеділок, 27 серпня, на Подолі у Києві трамвай зійшов з рейок. Через це рух електротранспорту зупинено.

З 9:50 тимчасово заблоковано рух трамвая №18. Про це Інформатор дізнався від «Київпастрансу».

На місце події вже відправили ремонтні служби для термінової ліквідації аварії і відновлення руху за маршрутом від Житнього ринку (вулиця Верхній Вал, 18) до Контрактової площі.

Як повідомлялося, 26 серпня в Києві на перехресті вулиць Антоновича та Покровської сталася ДТП з постраждалими: зіткнулися інкасаторський Mercedes Sprinter і Volkswagen Polo.