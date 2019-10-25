На пошуки зниклого під Києвом чоловіка підняли пів сотні нацгвардійців (фото, відео)



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До пошуків чоловіка залучили кінологів із собаками Фото: Нацполіція

Чоловік пішов у ліс по гриби і заблукав

На спецлінію «102» надійшло повідомлення від жительки с. Воропаїв Вишгородського району, що її батько пішов у невідомому напрямку і не повернувся. На пошуки було піднято пів сотні нацгвардійців Київщини та особовий склад місцевого відділку поліції.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, за вказаною адресою на місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду будинку віднайшли речі зниклого чоловіка та викликали кінологів, аби службові собаки «узяли слід».

До пошуків також залучили і громадськість. Менш як за добу чоловіка знайшли живим та неушкодженим неподалік помешкання, з якого він пішов.

Як пояснив сам 69-річний дідусь, вирішив назбирати грибів та вирушив до лісу. Він не місцевий, приїхав з Луганської області до доньки погостювати. І оскільки не дуже орієнтувався на місцевості, просто заблукав. А коли почало сутеніти, вирішив переночувати на галявині.

Прочісуючи лісову зону правоохоронці зустріли його, коли він вже повертався додому.