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    На пошуки зниклого під Києвом чоловіка підняли пів сотні нацгвардійців (фото, відео)

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    До пошуків чоловіка залучили кінологів із собаками - На пошуки зниклого під Києвом чоловіка підняли пів сотні нацгвардійців (фото, відео)
    До пошуків чоловіка залучили кінологів із собаками
    Фото: Нацполіція

    Чоловік пішов у ліс по гриби і заблукав

    На спецлінію «102» надійшло повідомлення від жительки с. Воропаїв Вишгородського району, що її батько пішов у невідомому напрямку і не повернувся. На пошуки було піднято пів сотні нацгвардійців Київщини та особовий склад місцевого відділку поліції.  

    Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, за вказаною адресою на місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду будинку віднайшли речі зниклого чоловіка та викликали кінологів, аби службові собаки «узяли слід». 

    До пошуків також залучили і громадськість. Менш як за добу чоловіка знайшли живим та неушкодженим неподалік помешкання, з якого він пішов.     

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    На пошуки зниклого під Києвом чоловіка підняли пів сотні нацгвардійців (фото, відео)
    На пошуки зниклого під Києвом чоловіка підняли пів сотні нацгвардійців (фото, відео)
    На пошуки зниклого під Києвом чоловіка підняли пів сотні нацгвардійців (фото, відео)

    Як пояснив сам 69-річний дідусь, вирішив назбирати грибів та вирушив до лісу. Він не місцевий, приїхав з Луганської області до доньки погостювати. І оскільки не дуже орієнтувався на місцевості, просто заблукав. А коли почало сутеніти, вирішив переночувати на галявині.

    Прочісуючи лісову зону правоохоронці зустріли його, коли він вже повертався додому.  

    Національна поліція України Нацгвардія Київщина чоловік ліс розшук
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