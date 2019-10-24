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    Поліція розшукала 14-річну дівчину, яка втекла з київського притулку (фото)

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    Співробітники ювенальної превенції провели бесіду з неповнолітньою - Поліція розшукала 14-річну дівчину, яка втекла з київського притулку (фото)
    Співробітники ювенальної превенції провели бесіду з неповнолітньою
    Фото: Нацполіція

    Дівчина місяць переховувалася у друзів

    Наприкінці вересня до Деснянського управління поліції від виховательки надійшло повідомлення про зникнення із центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 дівчини, 2005 року народження.

    Через стосунки у родині школярка неодноразово втікала з дому, тому її тимчасово помістили у притулок.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Разом із працівниками карного розшуку ми перевірили адреси мешкання її друзів та «вийшли» на приятеля, у якого дівчина увесь час переховувалася. Нам вона зізналася, що пішла з дому через непорозуміння з мамою», - розповів начальник сектору ювенальної превенції Деснянського управління поліції Олександр Поліщук.

    Неповнолітню повернули у родину. Жодних протиправних дій відносно неї вчинено не було.

    Співробітники ювенальної превенції районного управління поліції провели з дівчиною профілактично-роз’яснювальну бесіду та застерегли від подальших необдуманих вчинків, що можуть призвести до негативних наслідків.

    Нагадаємо, нещодавно на території зони відчуження ЧАЕС працівниками поліції було виявлено сталкерів, які незаконно проникли в зону з метою туризму. Серед них була і 16-річна киянка, яка перебувала у розшуку. Вона разом з друзями 19-ти, 22-х, 27-ми років вирішила прогулятися радіаційною територією задля розваги. 

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