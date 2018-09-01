На «Позняках» бетономішалка знесла 30 метрів паркану



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Причиною ДТП стала несправність в гальмах, каже водій

У суботу, 1 вересня, біля станції метро «Позняки» бетономішалка Foton знесла 30 метрів захисного паркану. Обійшлося без постраждалих.

Аварія трапилася близько 6:20.

Зі слів водія бетономішалки, він з'їжджав з проспекту Григоренка на проспект Бажана. В районі звуження дороги він вирішив пригальмувати. Через кілька секунд його вантажівку потягнуло вліво, вона знесла захисний паркан, і вирвала опори разом з асфальтом. Всього зруйновано близько 30-35 метрів огорожі. Уламки розлетілися на перші дві смуги руху.

Як стверджує водій, причиною ДТП стала несправність в гальмах. В аварії обійшлося без постраждалих. Чи буда зламана вантажівка, визначить слідство.

Нагадаємо, у Кременчуці чоловік вставив руку до працюючої бетономішалки.

Джерело: Інформатор