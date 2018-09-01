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    На «Позняках» бетономішалка знесла 30 метрів паркану

    • Розсилка
    На «Позняках» бетономішалка знесла 30 метрів паркану

    Причиною ДТП стала несправність в гальмах, каже водій

    У суботу, 1 вересня, біля станції метро «Позняки» бетономішалка Foton знесла 30 метрів захисного паркану. Обійшлося без постраждалих.

    Аварія трапилася близько 6:20.
    Зі слів водія бетономішалки, він з'їжджав з проспекту Григоренка на проспект Бажана. В районі звуження дороги він вирішив пригальмувати. Через кілька секунд його вантажівку потягнуло вліво, вона знесла захисний паркан, і вирвала опори разом з асфальтом. Всього зруйновано близько 30-35 метрів огорожі. Уламки розлетілися на перші дві смуги руху.

    Як стверджує водій, причиною ДТП стала несправність в гальмах. В аварії обійшлося без постраждалих. Чи буда зламана вантажівка, визначить слідство.

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    На «Позняках» бетономішалка знесла 30 метрів паркану
    На «Позняках» бетономішалка знесла 30 метрів паркану
    На «Позняках» бетономішалка знесла 30 метрів паркану
    На «Позняках» бетономішалка знесла 30 метрів паркану
    На «Позняках» бетономішалка знесла 30 метрів паркану

    Нагадаємо, у Кременчуці чоловік вставив руку до працюючої бетономішалки.

    Джерело: Інформатор

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