Вулицю у центрі Києва відремонтують за 144 млн грн



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Вулиця Пушкінська в Києві буде реконструйована

Роботи мають бути виконані до кінця наступного року

3 липня «Київавтодор» оголосив тендер на реконструкцію вул. Пушкінської. На роботи комунальна корпорація готова витратити до 144,1 млн грн. Терміни виконання робіт - до 31 грудня 2020 року. Гарантійний термін виконаних робіт - до 10 років.

Про це повідомляє Інформатор.Гроші.

Згідно з даними тендера, на ділянці дороги, довжиною один кілометр, буде повністю замінено покриття за допомогою гарячих і теплих асфальтних сумішей. Будуть встановлені бортові гранітні камені, велодоріжка, тактильна смуга, в'їзди у двори, встановлено 14 підземних контейнерів для сміття, 143 секції пішохідного огородження з підсвічуванням, 1287 антіпарковочних стовпчиків із підсвічуванням, 1,027 км дорожньої розмітки.

Уздовж дороги буде розміщено 175 дорожніх знаків із підсвічуванням, 39 світлофорів, 40 ліхтарів з 98 світлодіодними світильниками і 19 чавунних люків. Для запобігання накопичення талої та дощової води на дорозі буде встановлено 55 дощоприймачів. Також «Київавтодором» планується заміна газо-, водо- і теплопостачання уздовж дороги, а також лагодження водопроводу.

Для велосипедистів буде встановлено 52 стійки для велопарковки. Для зручності пішоходів також буде встановлено 156 урн для сміття, 170 лавок. Для мешканців прилеглих будинків буде встановлено господарсько-побутовий водопровід.

До слова, цього року ще на 120-ти столичних вулицях замінять старе вуличне освітлення на сучасне.