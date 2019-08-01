На проспекті Бандери в Києві почався новий етап ремонтних робіт (відео)



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Вкладання нижнього шару асфальту на проспекті Бандери Фото: скріншот відео

У ніч на четвер дорожники вкладали асфальт на двох смугах руху

У ніч на четвер, 1 липня, на проспекті Бандери у Києві, де з 14 липня почався капітальний ремонт, дорожники почали вкладати нижній шар покриття. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

За ніч планували вкласти асфальт на двох смугах руху до вул. Йорданської. Наступні дві смуги будуть вкладати у четвер-п’ятницю.

У «Київавтодорі» повідомили, що за 10-12 днів планують запустити рух цією ділянкою, а сусідню сторону закрити для ремонту.

Автодорівці також зазначили, що роботи тут тривають дещо з випередженням графіку.

Нагадаємо, з 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття. ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською (у напрямку станції метро «Почайна»).

З 23:00 14 липня рух в обох напрямках було організовано з парного боку проспекту Бандери. Одразу ж після перекриття почали знімати асфальт.